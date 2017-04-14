В Пасхальные дни в Волгограде ожидается отличная теплая и солнечная погода. Вот такой подарок небес всем постившимся и непостившимся.

В Волгограде ожидается хорошая погода

В субботу столицу региона ждет дождик. правда, небольшой, и погода все равно остантся теплой. Зато в воскресенье будет настоящая благодать: тело, столбик поднимется до 15 градусов, сухо, солнечно. В понедельник потеплеет до 20 градусов, также будет ясно, солнечно.

Но это ненадолго: со вторника вновь начнется понижение температуры, как было этой весной уже не раз. Во вторник нас ждут даже весенние грозы, ливень — не забудьте зонт!

Дождливой потом будет вся неделя. Упадет и температура, вплоть до плюс 10. Так что не спешите прятать ботинки, плащи, головные уборы.

Но весна есть весна — ветра не ожидается, так что все, что принесут дожди — это хороший урожай. С наступающей вас Пасхой, дорогие читатели сайта!