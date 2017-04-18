В Волгограде начинается отключение горячей воды
В Волгограде началась подготовка системы к новому отопительному сезону и связанное с этим отключение горячей воды. Отключения начнутся уже сегодня. На сайте мэрии сообщают, что горячей воды не будет с 8.00 дня, указанного как дата начала отключения, до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС.
Все графики отключений горячей воды оперативно обновляются на сайте teplovolgograd.ru в разделе «Потребителям/Графики отключений горячей воды».
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 18 по 20
Ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
Ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
Ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
Ул. Кастерина, 2, 4, 6
Ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
Ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Ул. Мясникова, 2, 8, 16
Ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
Ул. Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
Ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Детские сады, № 8, 15, 117, 257, 305, 331,347, 376, 363, 372, 387, 391
Поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматологическая поликлиника №3.
Школы № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей № 3
С 24 по 26 апреля 2017 года
Ул. героев Тулы, 11, 13, 15, 17
Ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
Ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
Детские сады № 55 («Радуга»), 201
Психиатрическая больница № 5
Школа-сад № 10
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 24 по 26 апреля
Ул. Аэрофлотская, 62
Ул. Бажова, 7, 9
Ул. Еременко, 35
Ул. Качалова, 48, 52
Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78
Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25,27, 29, 31
Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28
Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
Больница № 12, детская поликлиника № 1, противотуберкулезный диспансер №2, Центр профилактики «СПИД», филиал поликлиники №2
Детские сады, № 273, 286, 294, 329, 375, 392
Прогимназия № 1
Школы, № 32, 96
Школы-интернаты № 3, 6
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 19 по 21 апреля
Ул. им. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 62, 62а, 64, 66, 66а, 72, 74а
Ул. 51-ая Гвардейская, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
Ул. Бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
Ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10,12,14
Ул. Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а
Ул. Ессентукская, 3, 19
Ул. Жукова, 106, 106а, 108
Ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1
Ул. Колпинская,1а, 1б, 9, 11
Ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
Ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 40, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
Ул. Кутузовская, 1, 9
Ул. Панкратова, 60
Ул. Полесская, 6
Ул. Республиканская, 12, 14, 16, 20, 22, 24
Ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16
Ул. Симонова, 8, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40
Ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142
Ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38
Ул. Фестивальная, 17
Детские сады № 5, 17, 20, 58, 58/2, 105, 176, 183, 203, 241, 242, 266, 277, 290, 336, 341, 342, 366, 390
С 26 по 27 апреля
Ул. Новорядская, 56, 58
С 26 по 28 апреля 2017 года
Ул. им. 8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
Б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 63, 65
Ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18
Ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
Пр-т Жукова, 106, 106а, 108
Ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49, 59, 61
Ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20
Ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38
Детские сады № 5, 17, 176, 241, 242, 183, 327, 333, 336,
Детская школа искусств №5, детская юношеская спортивная школа № 10
Лицеи № 7, 8, 9
Поликлиника № 28
Центры развития ребенка № 1, 6, 7
Школы № 33, 85
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 24 по 26 апреля
Ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14
Ул. Голубинская, 8
Ул. Кубанская, 17
Ул. Новороссийская, 5, 11, 15
Ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 24 по 26 апреля
Ул. Буханцева, 36, 38, 42
Ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10
Ул. Кузнецкая, 67, 71, 73
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 26 по 28 апреля
Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
Ул. Голубятникова, 9, 10, 12
Ул. Терешковой, 9
Поликлиника № 31, поликлиника РЖД
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
18 апреля
Поселок Южный, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 11
Детский сад № 349
Кадетский корпус им. Недорубова
С 19 по 20 апреля
Ул. Водников, 8, 12, 12а
Ул. Черепановых, 3
Детский сад № 221
С 19 по 21 апреля 2017 года
Проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 50а, 52, 52д, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Ул. Гражданская, 10, 14, 14а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34
Ул. Доценко, 33а, 35а
Ул. Изобильная, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22
Ул. Латвийская, 31
Пер. Обводной, 1а
Ул. Остравская, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а,
Ул. Пролетарская, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
Ул. Тельмана, 14, 19
Ул. Совхозная, 19
Бульвар Энгельса, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 27б, 28, 28д, 29, 29а, 30, 31, 31а, 31г, 32, 33, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 36б
Больницы, №15, 22, роддом № 4, детская поликлиника № 26
Гимназии, № 2, 6, 7
Детские сады, № 332, 352, 361, 374, 343, 370, 381;
Отдел полиции №8
Школы, № 62, 65, 75, 120
21 апреля
Больница №10
С 26 по 27 апреля 2017 года
Ул. Алийская, 16, 18
Ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 55, 55а
Ул. Морская, 70
Ул. Сидорова, 3
Ул. Судостроительная, 39, 39б, 43, 45
Ул. Электростальская, 11
Детские сады № 16, 79, 138
Училище № 19
28 апреля 2017 года
Ул. Доценко, 68, 70
Ул. Петропавловская, 88
Детский сад № 179
Плавательный бассейн
ПЛАНОВЫЕ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 16 по 28 апреля
Ул. Кирова, 74, 86а
Пер. Тепличный, 308, 309
Ул. Тополёвая, 9
Фото с сайта мэрии Волгограда
Добавить комментарий