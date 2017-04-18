В Волгограде начинается отключение горячей воды

В Волгограде началась подготовка системы к новому отопительному сезону и связанное с этим отключение горячей воды. Отключения начнутся уже сегодня. На сайте мэрии сообщают, что горячей воды не будет с 8.00 дня, указанного как дата начала отключения, до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС.

Все графики отключений горячей воды оперативно обновляются на сайте teplovolgograd.ru в разделе «Потребителям/Графики отключений горячей воды».

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 18 по 20

Ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

Ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

Ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

Ул. Кастерина, 2, 4, 6

Ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

Ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Ул. Мясникова, 2, 8, 16

Ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

Ул. Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

Ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Детские сады, № 8, 15, 117, 257, 305, 331,347, 376, 363, 372, 387, 391

Поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматологическая поликлиника №3.

Школы № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей № 3

С 24 по 26 апреля 2017 года

Ул. героев Тулы, 11, 13, 15, 17

Ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

Ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

Детские сады № 55 («Радуга»), 201

Психиатрическая больница № 5

Школа-сад № 10

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 24 по 26 апреля

Ул. Аэрофлотская, 62

Ул. Бажова, 7, 9

Ул. Еременко, 35

Ул. Качалова, 48, 52

Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78

Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25,27, 29, 31

Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28

Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Больница № 12, детская поликлиника № 1, противотуберкулезный диспансер №2, Центр профилактики «СПИД», филиал поликлиники №2

Детские сады, № 273, 286, 294, 329, 375, 392

Прогимназия № 1

Школы, № 32, 96

Школы-интернаты № 3, 6

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 19 по 21 апреля

Ул. им. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 62, 62а, 64, 66, 66а, 72, 74а

Ул. 51-ая Гвардейская, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

Ул. Бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

Ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10,12,14

Ул. Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а

Ул. Ессентукская, 3, 19

Ул. Жукова, 106, 106а, 108

Ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1

Ул. Колпинская,1а, 1б, 9, 11

Ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

Ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 40, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

Ул. Кутузовская, 1, 9

Ул. Панкратова, 60

Ул. Полесская, 6

Ул. Республиканская, 12, 14, 16, 20, 22, 24

Ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16

Ул. Симонова, 8, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40

Ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

Ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38

Ул. Фестивальная, 17

Детские сады № 5, 17, 20, 58, 58/2, 105, 176, 183, 203, 241, 242, 266, 277, 290, 336, 341, 342, 366, 390

С 26 по 27 апреля

Ул. Новорядская, 56, 58

С 26 по 28 апреля 2017 года

Ул. им. 8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

Б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 63, 65

Ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18

Ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

Пр-т Жукова, 106, 106а, 108

Ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49, 59, 61

Ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20

Ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38

Детские сады № 5, 17, 176, 241, 242, 183, 327, 333, 336,

Детская школа искусств №5, детская юношеская спортивная школа № 10

Лицеи № 7, 8, 9

Поликлиника № 28

Центры развития ребенка № 1, 6, 7

Школы № 33, 85

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 24 по 26 апреля

Ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14

Ул. Голубинская, 8

Ул. Кубанская, 17

Ул. Новороссийская, 5, 11, 15

Ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 24 по 26 апреля

Ул. Буханцева, 36, 38, 42

Ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10

Ул. Кузнецкая, 67, 71, 73

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 26 по 28 апреля

Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162

Ул. Голубятникова, 9, 10, 12

Ул. Терешковой, 9

Поликлиника № 31, поликлиника РЖД

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

18 апреля

Поселок Южный, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 11

Детский сад № 349

Кадетский корпус им. Недорубова

С 19 по 20 апреля

Ул. Водников, 8, 12, 12а

Ул. Черепановых, 3

Детский сад № 221

С 19 по 21 апреля 2017 года

Проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 50а, 52, 52д, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Ул. Гражданская, 10, 14, 14а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34

Ул. Доценко, 33а, 35а

Ул. Изобильная, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22

Ул. Латвийская, 31

Пер. Обводной, 1а

Ул. Остравская, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а,

Ул. Пролетарская, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

Ул. Тельмана, 14, 19

Ул. Совхозная, 19

Бульвар Энгельса, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 27б, 28, 28д, 29, 29а, 30, 31, 31а, 31г, 32, 33, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 36б

Больницы, №15, 22, роддом № 4, детская поликлиника № 26

Гимназии, № 2, 6, 7

Детские сады, № 332, 352, 361, 374, 343, 370, 381;

Отдел полиции №8

Школы, № 62, 65, 75, 120

21 апреля

Больница №10

С 26 по 27 апреля 2017 года

Ул. Алийская, 16, 18

Ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 55, 55а

Ул. Морская, 70

Ул. Сидорова, 3

Ул. Судостроительная, 39, 39б, 43, 45

Ул. Электростальская, 11

Детские сады № 16, 79, 138

Училище № 19

28 апреля 2017 года

Ул. Доценко, 68, 70

Ул. Петропавловская, 88

Детский сад № 179

Плавательный бассейн

ПЛАНОВЫЕ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 16 по 28 апреля

Ул. Кирова, 74, 86а

Пер. Тепличный, 308, 309

Ул. Тополёвая, 9

Фото с сайта мэрии Волгограда