В Волгограде дачные автобусы пойдут по старому расписанию

В связи с ранней весной, а также по просьбе дачников, в Волгограде сезон дачных автобусов начнется на неделю раньше, а где-то уже начался. Так с 1 апреля на линии вышли дачные автобусы №103, 106, 107, 107э, 109э, 122а, 122э, 129, 131э, 132, 104д, 116д, 125, 125д, 127, 139э. Пресс-служба мэрии сообщает, что еще по 12 дачным маршрутам транспорт начнет ходить к 8 апреля. Расплачиваться в дачных автобусах можно как наличными, так и при помощи транспортной карты «Волна».

Уточняется также, что расписание и интервал движения автобусов сохраняются прошлогодние, а, значит, уже привычные дачникам. Так, 8 и 9 апреля на линии выйдут автобусы:

— № 48 «ВГТЗ – Дачи»: от тракторного завода отправление в 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00; от дачных поселков отправление в 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30 и 19-30;

— № 45 «Руднева – Дачи»: отправление на «Дачи» в 7-00, 8-04, 9-08, 10-12, 15-19, 16-23 и 17-27; отправление обратно в 7-32, 8-36, 9-40, 10-44, 15-51, 16-55 и 17-59;

— №7 «39-я Гвардейская – Дачи»: отправление на дачи в 6-45, 7-55, 9-05, 10-15, 15-00, 16-10, 17-20 и 18-30; отправление обратно к 39-ой Гвардейской в 7-25, 8-35, 9-45, 14-30, 15-40, 16-50, 18-00, 19-10;

— № 32 «Юбилейный» – СНТ «Нефтяник» – СНТ «Татьянка»: отправление в СНТ в 8-10, 9-20, 10-30, 11-40 15-30, 16-40, 17-50; отправление из СНТ «Нефтяник» в 8-30, 9-40, 10-50, 12-00, 15-05, 16-05, 17-25, 18-35;

— № 53 «Автовокзал – Орошенец»: отправление в пятницу, субботу и воскресенье от вокзала в 6-30, 8-50, 15-00 и 17-30; отправление на вокзал в 7-40, в 10-00, в 16-10 и в 18-40;

— № 54 «Ж/д вокзал – с/о Слава»: по выходным отправление от вокзала в 7-00 и 16-30; от садоводческого общества – в 8-30 и 18-00;

— № 50 «Обувная фабрика – с/о Автотранспортник»: по будням отправление от «Обувной фабрики» и далее через каждые полтора часа, последний рейс – в 17-00; в выходные дни отправление в садоводческое общество в 7-00, 7-38, 8-16, 8-53, 9-30, 10-08, 10-46, 11-23, 13-25, 14-03, 14-41, 15-18, 15-56, 16-33, 17-11 и 17-48, обратно автобусы едут в 8-15, 8-53, 9-31, 10-08, 10-45, 11-23, 12-01, 12-38, 14-40, 15-18, 15-56, 16-33, 17-10, 17-48, 18-26, 19-08;

— №56 «Ермана – 107-я школа – Лесник»: в будние дни отправление на «Лесник» в 7-00, 9-50, 15-00 и 17-50, обратно – в 8-25, 11-15, 16-25, 19-15; в выходные дни на дачи отправление в 6-00, 7-00, 8-40, 9-40, 15-00, 16-00, 17-40, 18-40; обратно – в 7-20, 8-20, 10-0, 11-00, 16-20, 17-20, 19-00, 20-00;

— № 57 «33-я школа – Дачи Шельф»: по выходным дням отправление на дачи в 6-45, 9-25, 15-15 и 17-55, обратно – в 8-05, 10-45, 16-35 и 19-15; по пятницам автобус отправляется от «33-ей школы» в 18-30, обратно в город – в 20-00;

— № 58 «Завод Петрова — с/о «Здоровье»: в будние дни отправление от завода в 7-00, 9-00, 14-00, 16-00, 18-00, обратно – в 8-00, 10-00, 15-00, 17-00, 19-00; по выходным дням автобус едет на дачи с 7-00 и каждый час до 12-00, затем отправление в 15-00, 16-00, 17-00 и 18-00, отправление обратно в город в 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 16-00, 17-00, 18-00 и 19-00;

— № 60 «Тулака – с/о Спутник»: в рабочие дни отправление от Тулака в 7-00, 9-30, 14-00, 16-30, обратно – в 8-15, 10-45, 15-15, 17-45; по выходным отправление на «Спутник» в 7-00, 8-15, 9-30, 10-45, 14-00, 15-15, 16-30, 17-45, обратно – в 8-15, 9-30, 10-45, 12-00, 15-15, 16-30, 17-45, 19-00;

— № 99 «ВГТЗ – Дамба»: по будням от тракторного завода отправление в 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 11-56, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, от дачных поселков отправление в 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-26, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30 и 19-30; по выходным отправление от ВГТЗ в 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-26, 11-00, 11-56, 14-00, 15-00, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-26, 19-00, обратно – в 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-30.

Источник фото: сайт мэрии Волгограда