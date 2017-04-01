В Урюпинске утопающий из-за паводка дом жителям предложили отремонтировать за свой счет. Это итог противостояния жильцов и чиновников. Итогя для жильцов весьма неутешительный… Вот как было дело.

Весеннее пробуждение с солнечным теплом и таянием сугробов не принесло радости для жительницы г. Урюпинска Светланы А. и ее семье. Небольшой жилой дом, в котором они проживают, ежегодно вместе со всем двором затапливается паводковыми водами. Совсем уже неюное строение 1960 года постройки, расположенное в переулке с романтичным названием Юность героически выдерживает водную «оккупацию».

Из-за паводка

Спасти его от разрушения может дренажный канал, который обещали оборудовать местные власти. Но пообещать, не значит, сделать. «Ежегодно мы на все сбережения проводим ремонт дома, — рассказывает его хозяйка. – После затопления паводком двор просыхает только к августу. В конце 2015 года по этому поводу обратилась в городскую администрацию. Пришли-посмотрели, решили обустроить дренажный канал. Мы обрадовались, но пошел второй год – работ никаких. После многомесячной тяжбы межведомственная комиссия вынесла заключение о рекомендации проведения капитального ремонта строения за мой счет, как собственницы дома. Правда, меня почему-то с этим заключением не ознакомили. За время разбирательств умерла моя мама, инвалид первой группы, которая так и промучилась в доме без туалета и душа. Ведь сливная яма для этих целей во дворе круглогодично залита паводковыми водами».

А еще из-за подтопления дом проседает, и смещаются трубы газопровода, газовики-аварийники вынуждены устранять утечки газа. Год назад сгнила балка под несущей стеной и та отклонилась – жить стало попросту опасно. В такой ситуации все обитатели дома, а среди них и малые, и старые, вполне обоснованно полагали на помощь властей, ведь страдают они по вине стихии. Однако с городской администрации помощь приходит отнюдь не в виде стройматериалов или вырытого дренажа, а официальными бумагами. Этого добра – пожалуйста. Причем проблема понимается и принимается.

Например, в упомянутом заключении сказано: «Выявлено, что жилое помещение ежегодно затапливается паводковыми водами, в целях предотвращения чего необходимо очистить и обустроить дренажный водоотводной канал по четной стороне переулка Юность». В другой «умной» бумаге в виде постановления администрации городского округа жилое помещение признается подлежащим капитальному ремонту. Это первым пунктом, а вторым – в целях приведения утраченных характеристик рекомендуется собственнику и осуществить этот самый капитальный ремонт. В итоге, с каналом погодите, бумаги получите, а с ремонтом торопитесь. Получается, что банальная фраза о том, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» здесь к месту в самом буквальном смысле!?

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