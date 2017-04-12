В Калачевской ЦРБ воровали миллионами

Вчера стало известно – трое бухгалтеров Калачевской ЦРБ похитили немалые средства, выстроив мошенническую схему. Подельницы воровали миллионами – в общей сумме они украли 23 млн рублей.

По версии следствия, с января 2012 по февраль 2016 Надежда Беленькова, Яна Дедова и Ирина Молчанова вносили изменения в электронные расчетные ведомости медработников, которым в дальнейшем начисляли зарплату свыше нормы.

– В дальнейшем излишне начисленные денежные средства работникам Калачевской ЦРБ под различными предлогами (сбой в программе, ошибка в расчетах) возвращались Беленьковой, Дедовой и Молчановой, которые их похищали, – сообщила ИНТЕРу старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Тем временем жители Калачевского района обратились в ИНТЕР письмом о том, что в районе продолжается «оптимизация» медучреждений. При этом власти ссылаются на недостаток средств и невозможность содержать сельские медучреждения.

Возможно, прежде, чем лишать селян медицинской помощи, властям следует обратить более пристальное внимание на то, куда уходят бюджетные средства?

Фото с официального сайта Калачевской ЦРБ