В Волгограде утро Пасхи будет холодным и ветреным

Тепло снова покинуло Волгоград – утро Пасхи будет холодным и ветреным. Температура воздуха опустится до +3, но уже к 9 утра потеплеет до +10, а днем обещают +15.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада. Скорость – до 5 м/сек. Радует, что дождя не обещают. Ведь многие волгоградцы собираются в этот день на кладбище. Такая традиция сложилась в советские годы, хотя православные священники ее не приветствуют – для поминовения усопших есть Радоница, которую отмечают на 9 день после Пасхи.

Для тех, кто все-таки решил отправиться в воскресенье на кладбище, в Волгограде пустят 13 дополнительных автобусов.

В городе 16 апреля намечен ряд мероприятий, посвященных Светлому Христову Воскресению.