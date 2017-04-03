В Волгограде усилены меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге. Он прогремел сегодня в городе на Неве в районе станции метро «Технологический институт». По предварительным данным, 9 человек погибли и 50 пострадали. Представитель Генпрокуратуры назвал случившееся терактом. Прокуратура проводит проверку на месте ЧП.

Меры безопасности

В эти дни в Питере проходит форум ОНФ, где собрались ведущие журналисты страны. Сегодня перед собравшимися выступил президент РФ. Среди участников форума есть и журналист ИНТЕРа Галина Гунькина. В момент взрыва руководитель страны как раз общался с журналистами, однако встречу быстро свернули.

По словам Галины, сейчас в городе организована доставка жителей бесплатными автобусами. Метро перекрыто, но уже завтра его работу обещают возобновить. Конечно, состояние у питерцев подавленное, люди находятся под впечатлением от случившегося.

Что касается Волгограда, то усилены меры безопасности в отношении общественного транспорта. вокзалов, торговых центров и вообще мест скопления людей. Досматриваются автобусы, троллейбусы, трамваи, водители предупреждают пассажиров о необходимости сообщать о подозрительных предметах. на улицах дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Обстановка в целом в городе спокойная, ситуация находится под контролем.