5 апреля ушел из жизни участник Сталинградской битвы Георгий Ильич Захаров. Свыше 40 лет он занимался общественно-патриотической работой по воспитанию подрастающего поколения. Георгий Ильич стоял у истоков создания в Волгограде совета ветеранов Военно-морского Флота, который шефствовал над Детским морским центром, профессиональным училищем речников № 28.

Капитан 1 ранга в отставке, командир бронекатера БК-44, Почетный гражданин города-героя Волгограда, Почетный гражданин г. Светлогорска Гомельской области родился 17 января 1920 года в слободе Елань Волгоградской области.

В 1939 году Георгий Ильич Захаров окончил техникум механизации сельского хозяйства, в 1942 году — Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. С ноября 1942 года командовал катером «Я-5» в составе Волжской военной флотилии.

С октября 1943 года он воевал в составе Днепровской военной флотилии в должностях командира БК — 44, командира отряда катеров и помощника начальника штаба 2-го полка 2-й бригады речных катеров.

Георгий Ильич Захаров участвовал в Сталинградской битв, Белорусской и Берлинской операциях. После войны окончил Военно-морскую академию имени К.Е. Ворошилова. В 1964 году вышел в отставку, работал заместителем начальника морской школы ДЮСШ, ведущим инженером научно-исследовательской группы института «Тракторопроект».

Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденами Красной Звезды, Дружбы, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Фото с сайта мэрии Волгограда