Управление МВД России по городу Волгограду осуществляет набор кандидатов на службу

Сотрудники требуются в отделы полиции всех районов Волгограда, а также в отдельный батальон государственной инспекции безопасности дорожного движения и полк патрульно – постовой службы полиции.

К кандидатам предъявляются следующие требования:

— возраст от 18 до 35 лет,

— служба в Вооруженных силах РФ,

— Группа «А, А1» здоровья в военном билете

— отсутствие судимостей и медицинских противопоказаний к службе в полиции,

— наличие гражданства России и не иметь гражданства иностранных государств;

— наличие высшего юридического образования (на должности следователей, дознавателей, участковых уполномоченных полиции, инспекторов ГИБДД)

— средне – специальное или высшее образование (на должности полицейских полка ППСП),

— водительское удостоверение (на должности водителей),

Всем сотрудникам полиции предоставляются следующие условия:

— Полный соц.пакет;

— ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве от 38 календарных дней, дополнительные виды отпуска;

— обслуживание в лечебных учреждениях системы МВД РФ, с возможностью санаторно-курортного лечения,

— исчисление выслуги лет для выхода на пенсию на льготных условиях,

— бесплатное обучение в учебных заведениях МВД РФ с сохранением заработной платы,

— страхование жизни и здоровья сотрудника.

Всех, кого заинтересовала данная информация, могут обратиться в отдел по работе с личным составом Управления МВД России по городу Волгограду по адресу:г. Волгоград, ул. Иркутская, д.20 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Контактные телефоны: 36-86-88 Отдел кадров полка патрульно-постовой службы полиции;

93-77-85 Отдел кадров дорожно- патрульной службы полиции;

93-74-12, 93-73-98 Отдел кадров Управления МВД России по городу Волгограду.