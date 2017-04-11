В Волгограде из-за угрозы теракта эвакуируют посетителей крупного торгового центра «Акварель». Он находится в Советском районе Волгограда. Об этом стало известно после 18.00 11 апреля. Этот торговый центр — один из самых крупных в городе, рядом здесь расположены ведущие магазины города, всегда большое скопление людей и машин.

Из-за угрозы теракта эвакуируют посетителей

Как пояснили ИНТЕРу очевидцы, покупателей попросили покинуть помещение.

Когда люди вышли на улицу, то увидели, что здание оцеплено сотрудниками полиции, работают кинологи с собаками, дежурят машины скорой помощи.

По информации из открытых источников, подозрение вызвал бесхозный предмет в одном из торговых залов.

Как мы сообщали ранее, меры безопасности в Волгограде были усилены после теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. С этого дня усилена охрана общественных мест, проверяются посетители торговых центров, на улицах дежурят сотрудники полиции с собаками.

Особые меры безопасности действуют и на общественном транспорте.