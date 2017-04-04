Жители Волгоградской области жалуются на труднодоступность медицинской помощи. Попасть на прием к врачу, особенно к узкому специалисту, становится непросто. Из уст в уста передаются истории об очередях за талонами, которые надо занимать в три ночи. ИНТЕР внимательно следит за развитием событий и уже писал, что в регионе внедряются новые стандарты работы поликлиник, которые призваны решить вопрос с доступностью и качеством медпомощи. О том, как обстоит дело сейчас, насколько трудно получить медпомощь в госучреждениях и работает ли электронная запись к врачу, узнавал наш журналист.

Проверено на себе

Заветный телефон 33-03-03 — единый для всей области в плане записи на прием к врачу. Читатели жалуются: дозвониться невозможно. Решаю проверить на себе. Действительно, ожидание затягивается минут на десять, но трубку все же берут. Разговаривают доброжелательно, однако итог неутешительный: запись к офтальмологу из моей поликлиники закрыта, когда будут талоны — не известно.

Тогда регистрируюсь на портале госуслуг и пытаюсь записаться самостоятельно. Теперь пробую взять талон для пожилой родственницы к неврологу. На экране появляется ответ: «Запись к данному специалисту отсутствует».

То же самое подтверждают и многие мои знакомые, безуспешно пытавшиеся воспользоваться новыми способами записи на прием к врачу.

О неэффективности системы записи говорила на недавнем совещании с участием представителей комитета здравоохранения и руководитель общественного совета по защите прав пациентов при региональном Росздравнадзоре Галина Едигарова. Какой смысл содержать колл-центр, если пациенты получают сплошные отказы? В комитете пообещали этим вопросом заняться…

Жить по-новому

Сократить очереди в поликлиники, не оставить без внимания ни одного обратившегося, снизить нагрузку на терапевтов — таковы цели внедрения новой системы работы поликлиник региона по примеру Москвы. По новому стандарту уже работают семь городских поликлиник, в этом году присоединяься еще двадцать.

Так, согласно новому стандарту, в каждой поликлинике заработает «Сестринский пост», где медсестра будет оформлять запись на повторный приём, санаторные карты, выдавать направления на анализы и прочее, освобождая участкового терапевта от бумажной волокиты.

Участковые терапевты будут вести приём пациентов с 8 утра до 8 вечера. Первичный осмотр проведет дежурный врач, который определит, какая помощь нужна больному. К узкому специалисту будет давать талоны терапевт.

Клиническая поликлиника №12 в Волгограде – одна из тех, где проект уже реализуется. Я решила на примере этого учреждения узнать, каким образом все работает. Тем более что повод для визита в лечебное учреждения у меня был — подхватила простуду.

Около поликлиники я была в половине восьмого. Уже порядка тридцати человек толпились у входа. По традиции одна очередь на кровь, другая в регистратуру, третья — чтобы взять талон на прием к врачу. «Наверное, это у нас в крови — создавать очереди, — подумала я. — Не прорвусь…»

Запустили нас всех около восьми.

— Зачем вы приходите так рано? — интересуюсь я у одного из пацинетов.

Деточка, а придешь позже, вообще может талона не достаться и на прием не попасть…

Однако все мои опасения оказались напрасными: в поликлинике №12 без помощи меня не оставили. Это при том, что к ней я не прикреплена и прописки у меня городской нет. В регистратуре, узнав, что у меня простудное заболевание и температура, попросили полис ОМС, паспорт и СНИЛС, а потом направили к дежурному врачу. Не пришлось ждать несколько часов и ехать в «свою» поликлинику. Так что новая система относительно меня сработала.

Все дело в кадрах

А как быть тем, кто нуждается в регулярном посещении узкого специалиста? Ответ один — записываться заранее. В этом плане хорошо организовала работу детская поликлиника №15. Узкие специалисты здесь сами записывают пациентов на определённую дату, так как все имеют доступ к электронной программе.

Но главная проблема, по мнению экспертов, в том, что новые стандарты вряд ли смогут решить главную проблему здравоохранения, — дефицит кадров. И хотя в этом году, как подчеркнули специалисты облздрава, поликлиники ждет поступление новых кадров в связи с выпуском ВолГМУ, не факт, что все они останутся работать в государственных учреждениях Волгограда.

— Большинство, как показывает практика, уезжают работать в Москву, Питер, Красноярск и другие города, — поясняет известный волгоградский врач и общественный деятель Анатолий Белоглазов. — Потому что в этих городах зарплаты в разы выше, чем в Волгограде. Вот держу запрос из Красноярска на специалистов. Врач скорой помощи, ставка 90 тыс. руб.

— Чтобы специалисты оставались в городе, необходимо создавать соответствующие условия для работы, — считает член ревизионной комиссии ОНФ Константин Глушенок. – Например, льготные условия образования, обеспечение жильем. Но главное, это зарплаты. В Москве тот же самый врач скорой помощи получает 88 тыс. руб., а у нас 15-20. Кроме того, многие врачи, причем хорошие, высококвалифицированные, уходят в частные клиники.

Общаясь с врачами из других регионов, я вижу, что эта проблема всего российского государства, — говорит Глушенок. — На мой взгляд, необходимо на государственном уровне пересмотреть обеспечение медицинской отрасли кадрами.

С последним утверждением трудно спорить. В свое время в рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье» в 2007—2009 годах в медицину вложили огромные средства — порядка 350 млрд руб. Были построены высокотехнологичные центры, закуплено современное оборудование, в том числе и для районных больниц. Но, похоже, тогда мало кто понимал, что основной проблемой государственного здравоохранения станет не отсутствие высокотехнологичного оборудования, а острый дефицит кадров. И если не предпринимать мер в этом направлении, отток кадров будет нарастать.

Между тем, согласно статистике, позволить себе лечиться за деньги пока могут позволить себе только 10% россиян.

Анна Заварцева

За медицинскую ошибку, искалечившую пациентке жизнь, никто не наказан

Почему волгоградцы жалуются на работу поликлиник

Задать вопрос по защите прав пациентов