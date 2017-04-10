Волгоградский молодежный театр готовит бенефис Федора Болотина

К юбилею популярного в Волгограде артиста и пятилетию совместной творческой работы молодежный театр готовит бенефис Федора Болотина. В торжественный день сыграют спектакль «Чудики», в котором Федор Иванович исполнит сразу две роли.

Федор Болотин работает в Волгоградском молодежном театре с 2012-го года. Обладая актерским образованием и опытом актерской работы (он работал в Волгоградском драматическом театре имени Максима Горького и в Волгоградском ТЮЗе), Болотин с блеском играет в нескольких спектаклях.

Бенефис Федора Болотина состоится 21 апреля. Начало спектакля «Чудики» в 19.00. Справки по телефонам 38-17-52 и 8-995-407-17-52.

Фото предоставлено пресс-службой Волгоградского молодежного театра