«Сталинградский тополь» появится в Волгограде у подножия Мамаева кургана

«Сталинградский тополь» — такой знак появится в Волгограде у подножия Мамаева Кургана, на Аллее России, создающейся к 9 Мая. Как сообщили в областной администрации, настоящий живой тополь, который окрестили Сталинградским, так как он пережил Сталинградскую битву, растет на площади Павших Борцов недалеко от Вечного огня.

«Сталинградский тополь»

Он и стал прототипом знака, который будет помещен у подножия Мамаева кургана. Ствол искусственного тополя будет иметь форму рук, а листья – ладоней. Знак этот по идее автора будет отражать патриотическую и экологическую составляющую.

Сама Аллея России будет иметь очертания Волги. Вдоль нее будут расти березы, рябины и 85 серебристых кленов — по числу регионов в России. На всю работу планируется затратить около 30 миллионов рублей.

Фото взято из открытых источников

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