10.04.2017   Городская среда, Детское время, Спорт   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгограде пройдут соревнования по черлидингу

соревнования по черлидингу

В воскресенье, 16 апреля в Волгограде пройдут соревнования по черлидингу. За звание лучшего черлидеры посоревнуются в рамках открытого чемпионата и первенства Волгоградской области, который пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодёжный».

Об участии в соревнованиях заявили спортсмены из пяти регионов России и Луганской народной республики.. Всего на площадку ФОКа выйдут 650 представителей этого современного, активно развивающегося вида спорта, сочетающего в себе элементы шоу, танцев, гимнастики и акробатики.

Физкультурно-оздоровительный комплексе «Молодёжный» расположен по адресу: ул. Молодежная, 35. Открытие соревнований в 13.00.

Фото со страницы группы ВООО «Федерация черлидинга волгоградской области» в социальной сети «ВКонтакте»

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