В воскресенье, 16 апреля в Волгограде пройдут соревнования по черлидингу. За звание лучшего черлидеры посоревнуются в рамках открытого чемпионата и первенства Волгоградской области, который пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодёжный».

Об участии в соревнованиях заявили спортсмены из пяти регионов России и Луганской народной республики.. Всего на площадку ФОКа выйдут 650 представителей этого современного, активно развивающегося вида спорта, сочетающего в себе элементы шоу, танцев, гимнастики и акробатики.

Физкультурно-оздоровительный комплексе «Молодёжный» расположен по адресу: ул. Молодежная, 35. Открытие соревнований в 13.00.

Фото со страницы группы ВООО «Федерация черлидинга волгоградской области» в социальной сети «ВКонтакте»