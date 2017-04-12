События Волгограда, Волжского, области: 13-19 апреля

Нынешняя неделя для православных жителей области отмечена особым событием – в воскресенье они будут праздновать день Светлого Христова Воскресенья. Волгоградцев ждут семейный праздник и крестный ход, волжан – фестиваль «Пасхальная радость».

Но будут в эти дни и другие интересные события. В том числе, спортивные – первенство области по фигурному катанию на коньках и по черлидингу, бои белых воротничков и футбольный матч. А еще – спектакли, концерты и дни открытых дверей.

Спектакли и концерты в Волгограде с 13 по 19 апреля:

13 апреля в Молодежном театре – «Мой век» (19.00). 14 апреля – «Чудики» (19.00). 15 апреля – «Прежде чем пропоет петух» (18.00). 19 апреля – «Кабаре» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

13 апреля в Музыкальном театре – «Сильва» (18.30). 14 апреля – «Фиалка Монмартра» (18.30). 15 апреля – «Царевна-лягушка» (11.00), «Бабий бунт» (17.00). 16 апреля – «Веселая вдова» (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

13 апреля в НЭТе – «Отель двух миров» (19.00). 14 апреля – «Вера, надежда, любовь!» (19.00). 15 апреля – «Сотворившая чудо» (18.00). 19 апреля – «Боинг-Боинг» (19.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

13 апреля в ТЮЗе – «В поисках волшебства» (11.00). 19 апреля – «Скрипка, бубен и утюг» (18.30, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

13 апреля в Казачьем театре – «Коммуналка» (18.30). 16 апреля – «Сказка о царе Салтане» (11.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

15 апреля в Театре кукол – «Волшебник Ох» (11.00, 13.00). 18 апреля – «Три поросенка» (18.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

15 апреля в Театре одного актера – «Страсти-мордасти» (18.00, ул. 7-я гвардейская, 11, 50-03-50, 8-937-553-73-07).

14 апреля в камерном зале «Волгоградконцерта» – юбилей Ассоциации иностранных студентов (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4а, 50-50-09).

15 апреля в ЦКЗ – Салон камерной музыки «Вишнёвый сад» Т. Шереметевой «Сияла ночь» (18.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

18 апреля в консерватории – концерт кафедры вокального искусства (18.00. ул. Мира, 5а).

В библиотеках и музеях областного центра:

13 апреля в выставочном зале музея ИЗО им. И. Машкова – лекция «Графика/Гольбейн» из цикла «В полный голос» (17.00). 16 апреля – мастерская «Искусство видеть детали: Кузьма Петров-Водкин» (18.00). 18 апреля – выставка тактильных картин «Видеть невидимое» (ул. Чуйкова, 37, 24-16-79).

13 апреля в библиотеке им. М. Горького – вечер-портрет «По следам времени с Виталием Смирновым» (15.00, 4 этаж). 18 апреля – лекция-концерт «Русские народные инструменты» в рамках проекта «Энциклопедия русской культуры» (14.00, 4 этаж). 19 апреля – дискуссионный клуб «ЧеловекЪ», «Мёртвый дом живого Шаламова» (14.00), лекторий «Курилка Гутенберга», «Власть и магия в русской литературе» (18.00, 4 этаж. ул. Мира, 15, 33-11-54).

14 апреля в музее-панораме «Сталинградская битва» – День призывника-2017 (10.30). 19 апреля – пленум к 30-летию образования ВГО ВРО ВОО ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и концерт духового оркестра и солистов МУК «Волгоградконцерт» (10.00, ул. Чуйкова, 47, 23-67-23).

14 апреля в Мемориально-историческом музее – выставка форменной одежды и оружия донских казаков XVI-ХХ вв. Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника «На страже Отечества» (15.00). 17 апреля – VIII областной конкурс компьютерных презентаций «Трагедию и легенду творила История» (10.00, ул. Гоголя, 10, 33-15-03).

14 и 18 апреля в областной библиотеке для молодежи в рамках акции «Будь на волне – читай!» – брейн-ринг «Игры разума» (12.00). 19 апреля – познавательной прогулке по городу «И тайный шёпот волгоградских улиц…» (13.00) и встреча «Лучшие из лучших» (14.00, ул. Череповецкая, 1, 94-45-38).

15 апреля в музее ИЗО им. И. Машкова – лекция «Искусство – воплощение феноменологии: эстетически существенные качества произведений искусства» (16.00). 16 апреля – «Как изменялся жанр портрета?» (11.00, 15.30, пр. Ленина, 21, 38-24-44)

15 апреля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – спектакль «Песенка Колобка» интерактивного театра «Мастерская сказок» (11.00), квесты «По следам фиолетовой лапы» (11.30), «Забытая территория» (13.30), программы «Сарепта пряничная» (12.30), «Пасха в Сарепте» (13.00), «Кто пойдет в разведку?» (13.30), «Свадебные истории» (15.00), «Подземелья Старой Сарепты» (16.00). 16 апреля – программы «Аз да буки» (14.00), «О мамонтах и не только…» (15.30), квест «Подземелье алхимика» (15.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02).

Спортивный Волгоград:

14-16 апреля на ледовом катке «Новое поколение» – открытое первенство области по фигурному катанию на коньках памяти М. Маковеева (ул. 8-й Воздушной Аармии, 7, 59-76-15).

15 апреля в ТРК «Комсомолл» – финал всероссийского ТВ проекта «Бои белых воротничков – Волгоград», 2 сезон, «Сталинградский призыв» (16.00, ул. Землячки,110, 577-577).

16 апреля в ФОК «Молодёжный» – открытый чемпионат и первенство Волгоградской области по черлидингу ( 13.00, ул. Молодежная, 35).

16 апреля на стадионе «Олимпия» – матч ФК «Ротор-Волгоград» – ФК «Краснодар-2» (15.00. ул. 51-я Гвардейская, 6).

Пасхальные дни:

15 апреля в Ворошиловском ТЦ – «Светлая пасха» (12.00-17.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 9Б).

16 апреля на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство» – семейный праздник «Светлое Христово Воскресение – 2017» (11.00-13.00).

16 апреля – крестный ход от храма-часовни Александра Невского на Аллее Героев (16.00) и пасхальная вечерняя служба на нижней террасе Центральной набережной (17.00).

16 апреля в креативном пространстве «Икра» – занятие мастерской «Mato paper» «Пасхальный зайчик» (10.30 – с 4-х лет, 12.00 – с 7-ми лет, 917-841-83-70).17 апреля – вводный мастер-класс по Fashion-иллюстрации от М. Леонтьева (19.00, наб. 62-й Армии, 6).

Другие события Волгограда:

13-16 апреля в выставочном комплексе «Экспоцентр» – 10 всероссийская специализированная выставка «Турист. Охотник. Рыболов», 5 всероссийская специализированная выставка «Клинки России» . 19 апреля – 42-я всероссийская специализированная выставка «СтройЭКСПО» (пр. Лена, 65а, 93-43-02, www.volgogradexpo.ru).

14 и 15 апреля в налоговых инспекциях области – Дни открытых дверей (9.00-20.00 и 10.00-15.00).

15 апреля в ВолгГТУ – День открытых дверей (15.00). 19 апреля – ярмарка вакансий (пр. Ленина, 28, 23-00-76).

18 апреля в ВИУ РАНХиГС – международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: российский и зарубежный опыт» (10.00, ул. Гагарина, 8, ауд. 204, 24-17-39).

В Волжском в пятницу, субботу и воскресенье, с 14 по 19 апреля:

14 апреля в Волжском выставочном зале им. Г. Черноскутова – мероприятие Волжского политехнического техникума к 25-летию сотрудничества с залом «Рериховское знамя мира и культуры в Волжском» (14.00, пр. Ленина, 97. 8 (8443) 39-26-31).

14 апреля в Волжском – массовый запуск воздушных змеев (17.00, за ЦКиИ «Октябрь» и ТПП).

14 апреля в Волжском центре развития «Талисман» – кинокафе «Куда приводят мечты» (18.00, ул. 87-я Гвардейская, 65а, 8-961-090-88-09).

15 апреля в Волжском драматическом театре – «Красная шапочка» (11.00), «С любимыми не расставайтесь» (18.30). 16 апреля – «Маугли» (11.00), «Нескромное обаяние буржуазии» (18.30, ул. Советская, 3, 8-917-330-74-27).

15-16 апреля в Волжском театре кукол «Арлекин» – «Инспектор Светофоров» (11.00, ул. Пушкина, 1, 8 (8443) 31-08-93, 31-38-63).

15 апреля в Волжском ДК «Волгоградгидрострой» – спектакль арт-студии «Ирис» (15.00). 15-16 апреля – вечеринка «В ритме любимых мелодий» (17.00). 16 апреля – музыкально-поэтический вечер В. Юдова (14.00). 19 апреля – концерт ВОРН им. Н. Калинина «Споемте, друзья!» участием солистов филармонии и театра «Царицынская опера» (18.30, пл. Комсомольская, 1, 8 (8443) 41-38-42).

15 апреля в Волжском – спортивный фестиваль «Поднимайся, Волжский!» (14.00, пл. Ленина).

15 апреля в Волжском ЦКиИ «Октябрь» – «Весенний квартет» (17.00, ул. Сталинградская, 6, 8 (8443) 27-64-72, -27-67-00). Вход свободный.

16 апреля в Волжском – фестиваль «Пасхальная радость» (8-906-173-42-01, 8 (8443) 58-15-52).

19 апреля в Волжской картинной галерее – встреча с О. Першиваловой (15.00, ул. Сталинградская, 2, «Старая школа», 8 (8443) 39-26-31).

В городах и районах области:

13 апреля в Камышинском музейно-патриотическом комплексе им. А. Маресьева – выставка «Матрешка. Точеная красавица» (ул. Набережная, 66, 5-35-18).

13 апреля в ст. Алексеевской – антинаркотическая акция «Шаг в никуда» (14.00, детская библиотека).

14 апреля в Камышинском драмтеатре – «Дом под снос» (18.00). 15 апреля – «Отель двух миров» (17.00). 16 апреля – «Золотой цыпленок (11.00), «Лекарь поневоле» (7.00, 3-й м-н, ул. Некрасова, 6, 2-65-67, 2-63-31, 2-92-22).

15 апреля в Камышинском театре кукол «Калейдоскоп» – «Вещий сон» (11.00, 3-й м-н, ул. Некрасова, 6, 2-65-67, 2-63-31, 2-92-22).

14 апреля в Палласовке – военно-патриотическая игра «Зарница» ( 10.00, МЦ «Спектр»), общегородской субботник (14.00). 15 апреля – турнир по волейболу на призы ИП Слабун (10.00, ДЮСШ). 19 апреля – спектакли театра 1-го актера «Моя Россия!» (15.00) и «Душечка (17.00, РДК, 6-12-03).

Фото со страницы группы ВООО «Федерация черлидинга волгоградской области» в социальной сети «ВКонтакте»