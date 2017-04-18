В Волгограде скорректированы вспомогательные маршруты №№91а, 70а, 64а, 84, 88, 53, 29с, 50 и 5с.

С понедельника маршрутные такси №64а укоротили – из Советского района они следуют по ул. Джамбулы Джабаева, Полухина, пр. Университетскому и далее по ул. Череповецкой, Ардатовской, Кузнецкой, Новоузенской, Рабоче-Крестьянской до пр. им. Ленина и ул. Краснознаменской. Конечная точка маршрута – остановка «Детский центр».

Маршрутное такси №91а, связывающий заканальную часть Красноармейского района с Ворошиловским районом следует от конечной остановки «Кинотеатр «Юбилейный» до ул. Огарева. Микроавтобусы, двигаясь изначально по прежнему маршруту, затем поворачивают направо на ул. Рабоче-Крестьянскую до ул. Баррикадной и конечной остановки на ул. Циолковского.

Маршрут №70а, связывающий жилые кварталы около остановки «Пр. Столетова» в Красноармейском районе с Дзержинским районом, следует по прежнему маршруту до ул. Землячки. Отсюда по новой схеме микроавтобусы поворачивают на шоссе Авиаторов. Конечная остановка в Дзержинском районе – «Оптовая база».

Вспомогательный маршрут №84, соединяющий м-н Спартановка и больницу ОАО «РЖД», теперь дополнительно обслуживает ул. Пинскую и Ейскую в Ворошиловском районе. Конечные остановки на этом направлении остались прежними: «Ул. Кастерина» и «Железнодорожная больница».

Вспомогательный маршрут №53, который ранее связывал ул. 39-ю Гвардейскую в Краснооктябрьском районе и ул. Хорошева в Дзержинском районе, теперь обеспечивает транспортную доступность поселка Вишневая балка. Маршрутные такси соединяют эту территорию с пл. Возрождения на пр. Ленина.

Маршрут №29с, связывающий ул. Танеева в Красноармейском районе с ТРЦ «Акварель», дополнительно охватит улицы Шумилова и Химзаводскую.

Маршрут №50, соединяющее м-ны Семь ветров и Тулака, после ул. Рокоссовского поворачивает на ул. Ткачева, далее следует по ул. Пархоменко, Кубанской, Новороссийской, Балонина, далее – по пр. Ленина, ул. Рабоче-Крестьянской и Базисной. Кроме того, маршрут продлен с Нижней Ельшанки до аграрного университета и жилого микрорайона Комарово.

Маршрут вспомогательной сети №5с связывает теперь пос. Соляной Красноармейского района с поликлиникой №24. Прежде маршрутные такси №5с следовали только до остановки «Ремзавод», и поселок Соляной не обслуживался городским транспортом.

Фото с сайта мэрии Волгограда