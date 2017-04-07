Волгоградская консерватория подготовила ряд творческих мероприятий, интересных для жителей областного центра всех возрастов. В понедельник, 10 апреля «Серебряковка» подарит волгоградцам «Парад солистов». Новую программу духового оркестра, которая начнется в 18.00, представят студенты вуза.

Ценителей фортепианной музыки приглашают 13 апреля на сольную концертную программу выпускницы 1992 года, лауреата всероссийских и международных конкурсов, ныне доцента кафедры фортепианного исполнительства Ирины Василенко.

Оркестр русских народных инструментов под управлением Иосифа Кейсермана подготовил творческий проект «Играем вместе!». Его соавтором стала одна из ведущих представительниц отечественной школы игры на домре Кристина Фиш из Нижнего Новгорода.

В первом отделении концерта прозвучит сольная программа из оригинальных произведений для домры, сочинения русских и современных композиторов. Во втором отделении – концерт для домры и народного оркестра Е. Подгайца. В Волгограде произведение прозвучит впервые. Зрители также услышат «Медитанго» А. Пьяццолы, концерт для домры Н. Будашкина и «Наваррскую хоту» П. Сарасате.

Концерт состоится 21 апреля в 18.00.

Фото с сайта Волгоградской консерватории им. П. Серебрякова