Семейный праздник пройдет в Волгограде на Пасху

Семейный праздник под названием «Светлое Христово Воскресение – 2017» пройдет центре Волгограда 16 апреля, на Пасху. Организаторами праздника выступает МУК «Волгоградконцерт» совместно с приходом храма святого равноапостольного великого князя Владимира.

Проведение праздника планируется на верхней террасе Центральной набережной с 11 до 13 часов у фонтана «Искусство».

Семейный праздник «Светлое Христово Воскресение – 2017»

В течение этого времени будут работать интерактивные площадки, демонстрироваться куличи авторской работы, а также крашеные яйца и декоративные пасхальные поделки.

Украсят праздник выступления детских творческих коллективов, оркестра русских народных инструментов «Царицынъ» и артистов «Волгоградконцерта». Кроме того, дети и взрослые смогут поучаствовать в русских пасхальных забавах, таких как катание яиц с горок или перекатывании крашеных яиц носом по столу на скорость. Победители смогут принять участие в розыгрыше пасхальной лотереи.

Также на Пасху по центральным улицам Волгограда будет организован крестный ход, а в храмы привезут Благодатный огонь. Как сообщил пресс-секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов, шествие начнется 16 апреля в 16 часов от храма-часовни Александра Невского на Аллее Героев. Далее крестный ход двинется вниз по Аллее на нижнюю террасу Центральной набережной, где в 17 часов состоится пасхальная вечерняя служба, которую отслужит митрополит волгоградский и камышинский Герман.

После службы на набережной начнется праздничный концерт.

Фото: globallookpress

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