В Волгоградской области теперь есть сайт природных парков

В Волгоградской области Год экологии решили отметить созданием нового Интернет-портала – в регионе теперь есть сайт природных парков. В облкомприроды считают, что информресурс будет способствовать экологическому просвещению населения и привлечет к волонтерской работе школьников, студентов и всех неравнодушных к природе родного края людей.

– На страницах сайта можно получить информацию о созданных на территории природных парков условиях для отдыха, интересных экскурсиях и турах, узнать об уникальных уголках природы Волгоградской области, – уточнили ИНТЕРу в облкомприроды. – Новостная лента расскажет обо всех проводимых мероприятиях, а фотогалерея познакомит с самыми ценными и удивительными природными объектами, ценными ландшафтами и представителями флоры и фауны.

Справка ИНТЕРа:

На территории Волгоградской области создано 58 особо охраняемых природных территорий различного статуса общей площадью чуть более 1 млн га. Это составляет 8,78% от общей площади региона.

Фото с сайта облкомприроды