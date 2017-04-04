Сфера бытовых услуг в Волгограде и области уходит в тень. Об этом все чаще говорят эксперты, а потребители чувствуют ситуацию на себе. Вот лишь один эпизод, ярко иллюстрирующий то, как трудно потребителю доказать свою правоту в спорном случае. Эту тему ИНТЕРу прокомментировал руководитель отдела по защите прав потребителей регионального Роспотребнадзора Виталий Осадчий.

Сфера бытовых услуг

— Меня зовут Филипп Игнатьевич, я проживаю на станции Качалино, — рассказал наш читатель. — С тех пор, как у меня в жилище установили пластиковые окна, начались сплошные проблемы. Окна потеют, вода стекает на подоконник, на откосах появилась плесень. Обращались к экспертам, не получили компетентного ответа. Все считают, что это наша вина, говорят, что в доме влажно. Как найти специалиста, который установит причину наших проблем?

— На самом деле ситуация очень непростая, — говорит Виталий Осадчий. — Во-первых, проблема заключается в том, что пластиковые окна на экспертизу не увезешь. Во-вторых, нарушения могли быть допущены не при изготовлении окон, а при их установке. И здесь надо разбираться, одна и та же фирма занималась изготовлением и установкой, либо это разные организации.

Мы часто сталкиваемся с тем, что люди невнимательно читают договора, не вникают во все нюансы. Надо четко понимать, за что именно вы платите. У нас в практике был случай, когда фирма по изготовлению пластиковых окон как товар оформляла исключительно сами окна. А откосы, установку окон проводила в договоре как «подарок» фирмы. И уже претензии к ним предъявить было гораздо сложнее, потому что подарок фирма может вам подарить, а может и не дарить.

Что сейчас необходимо предпринять? Для начала вам необходимо обратиться к нам в Управление с письменным заявлением. Необходимо изучить документы. Также необходима экспертиза на соответствие микроклимата вашей квартиры нормам. Кроме того, надо выяснить, допущены нарушения при изготовлении окон либо в процессе установки. В последнем случае надо проводить строительную экспертизу. Повторюсь, дело очень сложное.

В целом стоит сказать, что сфера бытовых услуг практически полностью ушла в тень. Зачастую люди во время каких-то работ в квартире, при необходимости ремонта бытовой техники, обращаются к мастерам, телефоны которых находят в газетах или на стендах объявлений. Они не заключают с ними никаких договоров, но проблема в том, что в случае различных неполадок и возникают проблемы, так как отстоять свои права очень сложно, а зачастую практически невозможно.

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