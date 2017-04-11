Антимонопольное управление продолжает борьбу против отмены маршруток в Волгограде. Сегодня дело рассматривали в арбитражном суде области. Итог в двух словах таков: и у перевозчиков, и у пассажиров маршрутного транспорта появилась надежда на то, что маршрутки все же удастся отстоять.

Против отмены маршруток в Волгограде

Напомним: ранее 10 марта УФАС вынесло предупреждение администрации Волгограда, где шла речь о необходимости отменить решение о ликвидации 87 маршрутов. Антимонопольная служба пришла к выводу, что меры такого рода ограничат конкуренцию на транспортном рынке Волгограда.

Как раз сегодня мэрия обжаловала предупреждение УФАС в суде. В свою очередь, арбитраж отложил рассмотрение иска мэрии в УФАС на 2 мая.

УФАС в этой связи приостановило действие своего предупреждения. Помимо этого, суд привлек к рассмотрению дела в качестве третьей стороны самих перевозчиков.

Перевозчики ходатайствуют перед судом об обеспечительных мерах по делу. Если это ходатайство арбитраж удовлетворит, то процедура отмены маршруток с 15 апреля будет приостановлена.

Переводя на обычный язык, можно сказать, что в ближайшие дни станет ясно, отменят ли маршрутки на этой неделе (15 мая — суббота). Если суд встанет на сторону перевозчиков, то борьба продолжится.

Напомним: процесс отмены 87 маршрутов в Волгограде происходит крайне болезненно. Жители регулярно выходят на пикеты с протестами, в администрацию Президента были отправлены тысячи писем волгоградцев с просьбой сохранить удобный вид транспорта для самого протяженного города России. На регулярные акции протеса выходят и выезжают сами маршрутчики. Напряженности добавляет отсутствие диалога с властью — жители волнуются, что отмена маршруток приведет к большим трудностям с передвижением. Кроме того, заметно подорожает проезд.

Кроме того, сеть маршрутных такси обеспечивает сегодня в Волгограде работой порядка 3000 человек. С учетом того, что в городе и без того были закрыты ведущие предприятия, такие, как Химпром, социальная ситуация во многом зависит от решения властей по поводу маршруток.

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