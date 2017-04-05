В Волгоградском университете состоялась встреча по следам протестных митингов. Напомним: 26 марта по стране прокатилась волна митингов, и далеко не во всех городах они были санкционированы властями. Участниками данных акций по большей части стала молодежь, причем не только студенческого, но даже школьного возраста. Но если за последних пока отвечают родители, то учащиеся вузов и ссузов уже несут ответственность за свои действия самостоятельно.

Митинги изнутри

О том, чем могут обернуться такие, на первый взгляд, увлекательные «прогулки», молодым людям несомненно надо рассказывать: ведь всем известна расхожая фраза, что «незнание законов не освобождает от ответственности». Данной теме и была посвящена встреча, состоявшаяся в ВолГУ в конце прошлой недели.

В Волгоградском государственном университете был выбран достаточно интересный формат мероприятия. Во-первых, решили не собирать всю массу студентов, а пригласили только тех учащихся и преподавателей, кто сам ведет воспитательную работу в студенческой среде. Во-вторых, не стали огульно стращать и запугивать молодежь, а постарались объяснить им суть происходящих процессов.

С этой задачей более чем успешно справился доктор политических наук, профессор, завкафедрой политологии ВолГУ Сергей Панкратов. С содержанием выступления Сергея Анатольевича полезно ознакомиться не только представителям юного поколения, но и многим людям зрелого возраста. Поэтому приводим здесь выдержки из этой речи.

Протесты и закон

— Тот факт, что в стране существует оппозиция — это очень хорошо, — начал выступление Сергей Панкратов. — Но что получается? По сути, они собираются бороться за законность незаконными методами. И тогда у меня складывается впечатление, что если эти люди придут к власти, то в дальнейшем они будут действовать такими же незаконными методами.

Мне могут возразить, что акции прошли незаконно, так как власть не разрешила их проводить. Но как разворачивались события в Москве? Группа активистов сообщила властям Москвы, что собирается провести митинг. Им отказали проводить его там, где они хотели, но предложили две альтернативные площадки. Однако группа оппозиционеров во главе с Навальным настаивала на том, что людей надо выводить именно на центральные улицы, и в дальнейшем воплотили эти планы в жизнь. И в данном случае я согласен, что митинг, в первую очередь в Москве, был нацелен на провокацию. Сейчас уже можно говорить, что Алексей Навальный со товарищами добились своего: удалось создать резонанс в российском сегменте Интернета, а впоследствии и в зарубежных СМИ.

Алексей Навальный со своей командой считают себя либералами и полагают, что они несут правду в народ. Но тот же Навальный не скрывает, что во многом осуществляет свою деятельность на средства, полученные из-за рубежа, «на благое дело». В этом году мы отмечаем столетие февральской и октябрьской революций. Что же у нас получается? Товарищ Ленин, который делал революцию на иностранные деньги, брал их на плохое дело, а Навальный, значит, на благое?

О финансах

Если такое антиправое дело финансируется из-за рубежа, то у меня в любом случае возникает настороженность. Потому что у России есть свои национальные интересы. Мне на своем веку пришлось пережить распад СССР. И я не хочу стать свидетелем еще одной катастрофы крушения государственности.

Все, как правило, выступают против коррупции. Но здесь мы видим, как одно антиправо сталкивается с другим антиправом. Мой пафос сводится только к одному: если вы хотите протестовать, делайте это в рамках закона.

В оппозиции еще очень сильно раздражает следующий факт. Они все кричат «Долой!», но ничего не предлагают взамен.

Студенчество — самая позитивная, образованная, элитная часть молодежи. И я вас призываю: думайте, анализируйте, оценивайте сложившуюся ситуацию. Думайте, кому выгодны те или иные действия, и к чему все случившееся в итоге может привести.

Подтвердить, что кто бы то ни было принимал участие в подобных акциях, сейчас очень легко: доказательством могут служить фотографии или видеозаписи. То, что на подобных «мероприятиях» фото- и видеозаписи делаются в огромном количестве, ни для кого не секрет. Тем более для представителей молодого поколения. А вот тот факт, что и задумывается это все, по большому счету, ради эффектной картинки, видимо, не для всех так очевиден.

Как это было

После мероприятия корреспонденту ИНТЕРа удалось пообщаться с некоторыми представителями студенчества. Видно было, что у большинства ребят возникли смешанные чувства. Так, в толпе прозвучала фраза «Я думал, меня сейчас упакуют…» Понятно, что это свойственная молодежи бравада, попытка перевести все происходящее в шутку. Но по поведению подавляющего числа студентов было очевидно, что они понимают всю серьезность происходящего. Меж тем среди молодых людей было немало и таких, кто и вовсе не знал о пресловутых митингах.

Вот что говорит Алексей Тарасов, представитель объединенного совета обучающихся ВолГУ:

— Я вообще не знал об этих митингах. Узнал о них постфактум, и то случайно. Если же в целом оценивать мое отношение к происходящему, то я считаю, что все должно происходить в рамках правового поля. Закон не должен нарушаться, какими бы «благие цели» не ставили во главу угла.

Важно знать

В соответствии с законодательством Российской Федерации участие в несанкционированных акциях влечет за собой наказание в виде штрафа от 10 до 20 тыс. руб., либо обязательные работы сроком до ста часов, либо административный арест сроком до 15 суток.

В тему

Меж тем ИНТЕРу удалось пообщаться с одним из молодых людей, который пришел на открытие штаба Алексея Навального, состоявшееся за несколько дней до митинга 26 марта. С какой целью он посетил данное мероприятие, не являясь сторонником данного политического лидера, молодой человек рассказал нашему изданию на условиях анонимности:

— Меня и многих моих товарищей глубоко возмутила акция, которая предшествовала открытию штаба Навального в нашем городе. Его сторонники создали фотожабу, где у Родины-матери лицо и ладонь были измазаны в зелёнке, как это произошло с самим Алексеем Навальным за несколько дней до этого на открытии штаба в Барнауле. На каком основании эти люди позволяют себе подобные действия? Ведь они не только покусились на святой для всех народов нашей многонациональной страны символ, что само по себе возмутительно. Но подобными действиями они ведь еще и хотели показать, что большая часть россиян с ними. А это не так. Я не с ними, многие мои знакомые не с ними. И мы хотели заставить Алексея Навального извиниться за действия своих соратников. Но он так и не сделал этого. Поэтому мы передали ему фашистскую каску, чтобы продемонстрировать, как мы оцениваем подобные акции, как относимся к оскорблению символа нашей победы. Хочу заметить, что мы старались не допустить конфликтов и не поддаваться на провокации. Но оставить без внимания оскорбление священного символа тоже не могли.

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