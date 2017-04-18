18.04.2017   Разное, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгоградской области проснулись клещи

Роспотребнадзор предупреждает – в Волгоградской области проснулись клещи. По данным на 13 апреля за помощью в медучреждения региона по поводу укусов клещами обратилось 59 человек. В их числе 21 ребенок до 14 лет.

Клещи активизировались в 25 районах области. Наибольшее число обращений за медпомощью по поводу их укусов – в Урюпинском районе. Здесь пострадали 13 человек. На втором месте Волгоград – 8 человек.

Случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой на начало этой недели не зарегистрированы. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминают, что основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение. После укуса клещом необходимо немедленно обратиться в ближайшую медицинскую организацию, не пытаясь снять клеща незащищенными руками.

В Волгоградской области исследования клещей на возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проводят лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (Волгоград, ул. Ангарская, 13б, 36-25-71) и лаборатория ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора (Волгоград, ул. Голубинская, 7, 37-37-74).

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