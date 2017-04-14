Пропавшего Мишу Сергеева просят помочь найти волгоградцев. В среду, 12 апреля, в Знаменске пропал учащийся 3 класса, 10-летний Миша Сергеев. Мальчик пошел на тренировку, и после этого его никто не видел.

Волгоградцев просят помочь

Знаменск – закрытый военный город, а значит, он огорожен со всех сторон и оснащен контрольно-пропускными пунктами. Тем не менее, не исключается, что он мог оказаться и в Волгограде. Искать Мишу начали в тот же день, но пока поиски не увенчались успехом.

Как стало известно, семья Миши характеризуется положительно, и накануне его пропажи никакого конфликта в доме не было. Мальчика сначала видели с друзьями на стадионе, позже — у одного из магазинов.

Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба позвонить по телефону 02.

Приметы: мальчик худощавого телосложения. Рост 150 сантиметров. Короткая стрижка, волосы русые. Был одет в синюю куртку и синие спортивные штаны. Кроссовки темного цвета. При себе была темная сумка. Носит очки.

Фото взято из открытых источников.

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