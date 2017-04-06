В Волгоград приходит долгожданная весна. Ненадолго

В Волгоград, наконец, приходит долгожданная весна. Уже завтра температура воздуха поднимется до +16, в субботу – до +17. И хотя в воскресенье и понедельник, 9 и 10 апреля похолодает до +12-13, со вторника столбик термометра поползет вверх и в пятницу, 14 апреля, перешагнет через 20-градусную отметку.

К сожалению, продержится тепло недолго. Пасхальное воскресенье будет отмечено дождем и понижением температуры воздуха до +12. Продолжится снижение температуры и дальше. И к 20-м числам апреля ночью снова будет -1, а днем – +6.

Вновь потеплеет к концу месяца. Майские праздники обещают быть дождливыми, но теплыми – до +24.

Фото с сайта gismeteo.ru