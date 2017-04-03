Поисковики Волгоградской области настаивают на принятии нового закона. В комитете Волгоградской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству рассматривают обращение правления Волгоградской региональной молодежной общественной организации «Уран». Активисты предлагают принять закон, в рамках которого будут целенаправленно проводиться работы по обнаружению неучтенных воинских захоронений и не погребенных останков советских воинов при строительстве различного рода объектов. Кроме того, в целях безопасности предложено проверять указанные территории на предмет наличия неразорвавшихся снарядов времен ВОВ.

Поисковики

По мнению общественников, этот закон особенно актуален в преддверии 75 годовщины Победы в Сталинградской битвы. «Хочется отметить следующее. На территории субъектов РФ, где во время ВОВ велись активные боевые действия – Ленинградская, Воронежская, Мурманская, Калининградская области, Краснодарский край и Республика Карелия, – принята нормативная правовая база по обязательной организации данной работы», – убеждают общественники.

Как сообщил ИНТЕРу председатель комитета Юрий Корбаков, в настоящее время предложение изучают юристы.