Поисковики Волгоградской области настаивают на принятии нового закона
Поисковики Волгоградской области настаивают на принятии нового закона. В комитете Волгоградской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству рассматривают обращение правления Волгоградской региональной молодежной общественной организации «Уран». Активисты предлагают принять закон, в рамках которого будут целенаправленно проводиться работы по обнаружению неучтенных воинских захоронений и не погребенных останков советских воинов при строительстве различного рода объектов. Кроме того, в целях безопасности предложено проверять указанные территории на предмет наличия неразорвавшихся снарядов времен ВОВ.
Поисковики
По мнению общественников, этот закон особенно актуален в преддверии 75 годовщины Победы в Сталинградской битвы. «Хочется отметить следующее. На территории субъектов РФ, где во время ВОВ велись активные боевые действия – Ленинградская, Воронежская, Мурманская, Калининградская области, Краснодарский край и Республика Карелия, – принята нормативная правовая база по обязательной организации данной работы», – убеждают общественники.
Как сообщил ИНТЕРу председатель комитета Юрий Корбаков, в настоящее время предложение изучают юристы.
- Ко мне как к депутату облдумы еще несколько лет назад обращались представители общественности, предлагавшие создать организацию, которая занималась бы подобными работами, – рассказал ИНТЕРу депутат областной думы Михаил Таранцов. – Я обратился в обладминистрацию, но получил ответ, что в этом нет необходимости. На мой взгляд, такая работа должна проводиться. Вопрос только в том, кто и на каких условиях будет ее реализовывать. Это необходимо обдумать и действовать в указанном направлении.
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