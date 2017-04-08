Погода в Волгограде: в воскресенье и понедельник ожидаются дожди. Потому, выходя из дома. не забудьте зонтик и одевайтесь соответственно! Конечно, дожди будут весенними, и температура не опустится ниже плюс 10, но все таки побеспокойтесь о себе.

Всю следующую неделю, за исключением понедельника, будет сухо. Потепление продолжится, но не так, как обычно в наей зоне. когда плюс резко меняет минус, о очень постепенно. Столбик термометра будут держать на отметке плюс 14-16 градусов, резких колебаний не будет даже ночью.

Погода в Волгограде

В ночные часы температура также не опустится ниже плюсовых отметок — нас ожидает плюс 6-8 градусов. Это значит, что вскоре можно приступать к дачным работам, а кое-где они уже идут.

Сильного ветра на будущей неделе не ожидается, как и скачков давления.

Многие выезжают на природу, но напоминаем: в регионе действуют меры пожарной безопасности. Ознакомьтесь, так как введены штрафы. Они продлятся до конца октября.

Кроме того, скоро в леса не позволит войти паводок, который ожидается в этом году рекордным.