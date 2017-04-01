Погода в Волгограде: синоптики обещают снегопад

Синоптики обещают снегопад — таковы неутешительные прогнозы для Волгограда и области на ближайшие дни. Снежная лавина, обрушившаяся недавно на столицу, подбирается к югу. Возможны заносы на дорогах, температуры до минус 6-10 градусов, сильный ветер. Не спешите переобувать машину и прятать зимние вещи — еще пригодятся! И без лишней необходимости вообще лучше лишний раз не выезжать из дома.

Снегопад отменяется 🙂

Дорогие пользователи сайта ИНТЕР, надеемся, что вас удивил наш первоапрельский прогноз! Конечно, это шутка, а на самом деле на следующей неделе весна уверенно заявит о своих правах. Во вторник даже обещают температуру до плюс 16, в остальные дни — от плюс 6. будет солнечно, ожидаются небольшие дожди.

Синоптики обещают, что к Пасхе 15 апреля наступит настоящая весна — воздух прогреется до 22 градусов. Так что все на дачу — тем более, что с 1 апреля в Волгограде и Волжском курсируют дачные автобусы. Это — не шутка.

Хорошей весны вам, уважаемые пользователи, и отличной погоды!

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Фото epochtimes.ru