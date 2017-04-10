В Волгограде родители вышли на пикет против реорганизации детской школы искусств №6

В минувшее воскресенье, 9 апреля в Красноармейском районе, на бульваре им. Энгельса, прошел пикет против реорганизации детской школы искусств №6 и слияния ее с ДШИ №2. Акцию организовали родители обучающихся в школе детей.

Люди вышли на улицу с огромной растяжкой «Кому выгодно разрушить ДШИ №6?», плакатами «Отстоим ДШИ 6, форпост культуры и образования в Красноармейском районе!», «Реорганизация + оптимизация = Ликвидация! Сохраним уникальность ДШИ №6!».

К акции присоединились члены Совета ветеранов Верхней судоверфи, которые держали в руках транспарант «Защитили Сталинград от фашистов – защитим культуру от оптимизации!».

Участники пикета – более 30 человек – собирали подписи среди гуляющих по бульвару жителей Красноармейского района. К концу двухчасовой акции под резолюцией пикета было собрано более тысячи подписей.

Родители считают, что реорганизация негативно отразится на работе учреждения, особенно это касается обучения детей, проживающих на Верхней судоверфи, где расположена ДШИ №6. Школа является, по сути, единственным культурным центром в этой части Красноармейского района, отделенной от остальной территории железнодорожным полотном. Родители убеждены, что объединение ДШИ №6 и ДШИ №2 – это лишь первый шаг, за которым последуют сокращения педагогического состава, а возможно и помещений школы. Это будет означать лишение микрорайона последнего культурного очага.

«Нас беспокоит, что реорганизация путём слияния школ, лишит нас права выбора той или иной школы со сложившимися традициями, повлечёт за собой смену здания, трудности с проездом, дополнительные финансовые затраты, смену преподавателей, проведение уроков в разных зданиях, – сказано в резолюции пикета. – Главное, мы убеждены, что в нашем, самом крупном районе города, необходимо увеличивать количество детских школ искусств в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996г №1063-р (утвержденные изменения от 13.07.2007г № 923-р), в котором прописаны социальные нормативы и нормы обеспеченности населения детскими школами искусств».

Напомним, прежде жители Спартановки выступили с требованием оставить детскую библиотеку №17 в прежнем помещении и отказаться от идеи ее слияния его со взрослой библиотекой №26. Пикет проходил 19 марта. Его организовали активисты сообщества «Волгоград читает» при поддержке общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС)

Фото предоставлено пресс-службой ОООЗС «РВС»