Первое нападение каракурта на человека зафиксировано в Волгоградской области. В связи с этим специалисты обращаются к жителям с призывом быть бдительными. О первом случае нападение паука-каракурта появилось сообщение в социальных сетях. Пострадавший мужчина рассказал, чем закончился его поход на лоно природы.

Первое нападение каракурта

По его словам, его укусил паук с длинными лапками и черно-красной спинкой. Поначалу мужчина не думал обращаться в больницу, но после того, как место укуса опухло, направился за помощью к медикам.

Специалисты экобиоцентра предполагают, что паук, который укусил мужчину, является, скорее всего, пауком-каракуртом, особо опасные как раз весной. Прежде всего, укус каракурта опасен для аллергиков.

Специалисты также не исключают возможности, что паук мог быть эрезусом или тарантулом, но и в этом случае обращение к медикам обязательно.

Фото взято из открытых источников

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