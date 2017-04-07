07.04.2017   Городская среда, Культура, Разное, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Камышине в Вербное воскресенье пройдет предпраздничная Пасхальная ярмарка

предпраздничная Пасхальная ярмарка

В воскресенье, 9 апреля на территории Никольского кафедрального собора города Камышина пройдёт предпраздничная Пасхальная ярмарка. На ярмарке можно будет приобрести подарки близким на Пасху – свои работы выставят мастера Семейного центра мастерства и ремесел.

Как сообщает портал «Волгоград православный», изделия ручной работы будут самыми разнообразными, на любой вкус и кошелек – от недорогих сувениров до эксклюзивных авторских работ.

Начало предпраздничной Пасхальной ярмарки в 9.00. Камышан и гостей города приглашают провести Вербное воскресенье на территории Никольского кафедрального собора.

Фото с сайта «Волгоград православный»

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