В Камышине в Вербное воскресенье пройдет предпраздничная Пасхальная ярмарка

В воскресенье, 9 апреля на территории Никольского кафедрального собора города Камышина пройдёт предпраздничная Пасхальная ярмарка. На ярмарке можно будет приобрести подарки близким на Пасху – свои работы выставят мастера Семейного центра мастерства и ремесел.

Как сообщает портал «Волгоград православный», изделия ручной работы будут самыми разнообразными, на любой вкус и кошелек – от недорогих сувениров до эксклюзивных авторских работ.

Начало предпраздничной Пасхальной ярмарки в 9.00. Камышан и гостей города приглашают провести Вербное воскресенье на территории Никольского кафедрального собора.

Фото с сайта «Волгоград православный»