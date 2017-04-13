Пасха в Волгограде: где святить куличи и куда доставят Благодатный огонь? Эти вопросы сегодня волнуют тысячи горожан. Регион готовится широко отметить Светлое Христово воскресенье

В субботу, 15 апреля в 23.30 во всех храмах Волгоградской епархии начнется праздничное Богослужение. В Казанском кафедральном соборе его отслужит митрополит Герман. В воскресенье в 9.00 в этом храме пройдет поздняя литургия, а в 17.00 – вечернее Богослужение.

Пасха в Волгограде

Куличи в Казанском кафедральном соборе будут освящаться с 13 часов субботы по 13 часов воскресенья. В Иоанно-Предтеченском храме на Центральной набережной освящение куличей начнется в субботу с 12 часов и будет идти каждый час до 22.00.

Днем в воскресенье в городе на Волге в 16 часов начнется пасхальный крестный ход. Он пройдет от часовни св. Александра Невского и направится на Центральную набережную. Здесь в 17 владыка Герман отслужит пасхальную вечерню. На эту службу будет доставлена лампада с Благодатным огнём из храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Также в воскресенье на верхней террасе Центральной набережной пройдет семейный праздник «Светлое Христово Воскресение — 2017». Начало в 11 часов.

В Красноармейском районе на бульваре им. Ф. Энгельса (фонтанная часть напротив детской поликлиники) 23 апреля с 12.00 до 16.00 состоится большой концерт, мастер-классы по народному творчеству, благотворительная ярмарка, выставка предметов православной культуры.

Владыка Герман совершил чин омовения ног