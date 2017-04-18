Погода в Волгограде – ожидаются заморозки и дожди

В ближайшие дни в Волгограде ожидаются заморозки и дожди. В пятницу, 21 апреля температура воздуха снизится до -1. Даже днем столбик градусника не поднимется выше +2. В этот же день начнется сезон дождей.

Сильные дожди обещают с пятницы по понедельник – с 21 по 24 апреля. Температура воздуха в эти дни будет постепенно повышаться. В субботу утром будет +1, а днем – +8. В воскресенье, 23 апреля днем потеплеет до +10. Столько же будет в понедельник, а уже во вторник потеплеет до +15.

По прогнозам синоптиков весна вернется в Волгоград в среду, 26 апреля. Утром будет до +6, а днем – до +20. Майские праздники будут дождливыми, но теплыми