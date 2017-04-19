Отмена маршруток в Волгограде спровоцировала толпы на остановках и недовольство жителей
Отмена маршруток в Волгограде спровоцировала толпы на остановках и недовольство жителей. Этого и следовало ожидать: резкая отмена привычного транспорта поставила тысячи жителей города в затруднительное положение. В редакцию обращались жители Красноармейского, Советского, Кировского районов с жалобами: автобусы приходится ждать долго, люди в них в часы пик как сельди в бочке, на оставшиеся маршрутки не сесть, люди толпятся на остановках. «Мы как будто вернулись в старые советские времена с их автобусами-«Икарусами», » — переживали читатели.
Отмена маршруток в Волгограде
С 16 апреля в Волгограде отменен ряд маршруток. Борьба перевозчиков за право колесить по дорогам миллионного города была долгой и включала пробеги протеста, сбор подписей жителей за сохранение маршруток, обращения в Администрацию президента и другое. Волгоградцы просили власти пощадить маршрутки как удобный и недорогой вид транспорта. Перевозчики упирали на то, что без работы останется порядка трех тысяч человек — водители и обслуживающий персонал.
Нельзя сказать, что все это было напрасно: кое-какие маршруты удалось сохранить, к тому же окончательное решение по делу должен принять арбитражный суд области в мае. Здесь будет поставлена точка в споре антимонопольного управления, которое за сохранение маломестных автобусов, и мэрии, которая против.
Понедельник 17 апреля, когда Волгоград остался без большей части маршруток, не был отмечен коллапсом. Однако в соцсетях волгоградцы писали, что во избежание подобного власти вывели на улицы не менее сотни дополнительных автобусов. Кроме того, недовольных все равно было много: люди возмущались необходимостью делать пересадки,а значит, удорожанием проезда, давкой в автобусах, удаленностью остановок, и, главное, что дорога на работу общественным транспортом стала занимать больше времени. Но автомобилисты были довольны: на дорогах стало свободней.
В начале недели появилась и новость о том, что волгоградцы смогут приобретать электронный проездной на 50 поездок за 750 руб. и на 120 поездок за 1800. Кроме того, пересадка в течение часа будет бесплатной.
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Когда же у нас в Волгограде будет власть, которая хоть немного будет думать о людях, а не о своей выгоде? Устроили какой-то кошмар до работы невозможно добраться. 21 век на улице, а мы катимся вниз в 90 годы, к автобусам в которые невозможно втиснуться. Наши администрацию во главе с Бочаровым нужно пересадить на автобусы, пусть опробуют результаты своей системы…..
Безобразие!!! С Семи Ветров уехать невозможно!Автобус № 35 набит под завязку, как в советские времена.Когда наша доблестная власть включит свою голову и обратит внимание на народ который их кормит. На каком основании людей лишили права выбора каким транспортом добираться? Желаю чтобы они ездили на работу в таких же условиях.