18.04.2017   ЖКХ, Разное, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

В северных районах Волгограда отключат воду

отключат воду

В ночь с 21 на 22 апреля в северных районах Волгограда отключат воду. В Тракторозаводском, Краснооктябрьском (кроме «Научного городка») и Дзержинском (кроме поселка Ангарский) районах водоснабжение ограничат до 15.00 23 апреля.

В ООО «Концессии водоснабжения» уточняют, что остановка водоснабжения плановая. За это время будет проведено 70 профилактических мероприятий, которые невозможно выполнить, пока система заполнена водой, а электросети находятся под напряжением. Между тем эти мероприятия необходимы для качественного обеспечения города питьевой водой и бесперебойного водоотведения.

Фото предоставлено ООО «Концессии водоснабжения»

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