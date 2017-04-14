Опыт телемедицины в волгоградском регионе распространится по всей России

Опыт телемедицины Волгоградской области стал не только передовым, но и удачным. В связи с этим его решено распространять по всем регионам России.

О первых результатах нововведения в медицине стало известно на 13-м международном форуме «MedSoft – 2017», которые представил председатель областного комитета здравоохранения Владимир Шкарин.

Опыт телемедицины

Как сообщает пресс-служба администрации региона, телемедицина значительно расширила возможность врачебной помощи: с ее помощью врачи из районов области могут связываться с коллегами из областного центра. Телеаппараты ЭКГ, способные передавать данные в центр медицины катастроф, установлены сегодня на всех станциях и отделениях скорой помощи области. За оперативность связи с фельдшерами скорой помощи по вопросам неотложной кардиологии отвечает дежурный врач.

Кроме того, телемедицина позволяет оперативно консультировать медиков и сельских фельдшеров из отдаленных территорий по вопросам диагностики и лечения пациентов.

Источник фото: официальный портал губернатора Волгоградской области

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