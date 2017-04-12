В Волгограде задержали «скончавшегося» осужденного по делу о наркотиках, подброшенных директору «OBI»

В В судьбе фигуранта давно, казалось бы, забытого дела о наркотиках, подброшенных директору «OBI» — волгоградского гипермаркета, неожиданно появился новый поворот. Напомним, дело было в октябре 2010 года. Машину Александра Афанасьева задержали, как после признавали правоохранители, по наводке. То есть, кто-то заботливо сообщил, что под водительским сиденьем «завалялся» килограмм героина.

Когда авто Афанасьева остановили, информация подтвердилась. Директора, разумеется, задержали. Однако несколько дней спустя ситуация изменилась на 180 градусов. Директора выпустили из-под стражи, а в СМИ появились сообщения, что к «закладке» наркотиков причастен сотрудник полиции (точнее, тогда еще милиции) – оперуполномоченный ГУ МВД по ЮФО капитан Дмитрий Шавелев.

Версии, зачем это понадобилось капитану, выдвигались самые разные. Одна из них – об этом его попросил друг из волгоградского наркоконтроля. Тот заподозрил, что у его супруги, работающей в «OBI», и Афанасьева не только служебные отношения. И если в древние времена самцы хватались в таких случаях за дубинку, то нынче мужские споры перешли в другую плоскость.

Как бы то ни было, никого, кроме Шавелева к уголовной ответственности по данному делу не привлекли. В апреле 2012 года пресса со ссылкой на областную прокуратуру сообщала – теперь уже экс-милиционера приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Но Шавелев обжаловал это решение в Верховном суде РФ с него было снято обвинение незаконном сбыте наркотиков. И, отсидев пару-тройку лет за превышение должностных полномочий, он освободился по УДО.

Имя Дмитрия Шавелева всплыло в уголовной хронике в ноябре 2016 года. Облпрокуратура сообщала, что в суд направлено уголовное дело в отношении Валерия Пидченко и Дмитрия Шавелева. Они воспользовались тем, что бухгалтер одной из частных фирм опасалась – ее могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Женщина обратилась к Пидченко, тот – к Шавелеву, который согласился за 1 млн 300 тыс. руб. переговорить со следователем. Однако, по данным следствия, на самом деле он собирался оставить деньги себе.

Подельники попали в поле зрения следствия. И, чтобы снова не попасть в колонию, Шавелеву пришел в голову гениальный план. Он приобрел у неустановленного следствием лица фиктивное медицинское свидетельство о своей смерти. Свидетельство было предоставлено в отдел ЗАГС, где и выдали соответствующий документ.

Адвокат Шавелева представил свидетельство в суде, уголовное дело о мошенничестве в отношении Дмитрия Шавелева было прекращено в связи со смертью подсудимого. Однако на днях он воскрес – его задержали сотрудники правоохранительных органов за совершение административного правонарушения.

Прокуратура возбудила производство по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств по факту мнимой смерти подсудимого.

Фото с сайта obi.ru