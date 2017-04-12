На первомайскую демонстрацию выйдут Волгоградские профсоюзы

На первомайскую демонстрацию в этом году выйдут Волгоградские профсоюзы, и по предварительным подсчетам, это будет одна из самых массовых первомайских манифестаций в ЮФО. В этот день на улицы города выйдут около 25 тысяч человек.

Первомайская демонстрация

Как сообщает пресс-служба облсовпрофа, участвовать в демонстрации планируют представители разных социальных слоев общества: городской и областной властей, депутаты различных партий, бизнесмены, общественники, ветераны и студенты.

Движение шествия начнется в 9.30 от площадь Ленина. Отсюда колонны профсоюзов пройдут по проспекту Ленина к площади Павших борцов, где в 10.30 начнется праздничный митинг.

Фото взято из открытых источников

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