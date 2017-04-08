Как в Волгограде и области можно получить средства на благоустройство своего двора? Эта тема звучала на форуме журналистов ОНФ в Питере на прошлой неделе. На форуме присутствовала и получала награду журналист ИНТЕРа Галина Гунькина. Вот что удалось услышать.

Проект ОНФ – Центр мониторинга благоустройства городской среды, созданный в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» — новый. В его рамках предусмотрена помощь жителям городов, готовых принять участие в благоустройстве своих дворов и городских зон отдыха.

Средства на благоустройство своего двора

Специально для них на сайте ОНФ размещена методичка с пошаговыми инструкциями (onf.ru/sites/default/files/projects_docs/metodichka_1_0.pdf). Здесь рассказывается об этапах реализации проекта, названы виды работ, которые могут быть выполнены в рамках проекта, формы участия жителей в проекте. А кроме того, размещены необходимые документы.

Тем, кто намерен принять участие в проекте, следует поторопиться. Чем скорее будут проведены общие собрания собственников жилья, чем скорее будет подана заявка в муниципальные органы власти – тем больше шансов попасть в программу. Срок подачи заявлений – до 25 мая 2017 года.

Важно – если двор является общим для нескольких многоквартирных домов, необходимо провести собрание жителей каждого дома с одинаковой повесткой. Узнать, установлены ли границы земельного участка, и выяснить, кто является его собственником, можно на сайте Росреестра (pkk5.rosreestr.ru).

Как пояснила на форуме координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина, участие в проекте – реальный шанс изменить облик российских городов. Ведь, к сожалению, местные власти зачастую не хотят слышать мнения жителей, а общественные слушания по вопросам городских пространств больше напоминают фикцию.

В 2017 году в проекте «Формирование комфортной городской среды» могут принять участие каждый двор и каждый муниципалитет. На эти цели, по словам президента страны Владимира Путина, будет направлено 20 млрд руб. В 2018-2022 годах право подать заявки на благоустройство дворов останется за населенными пунктами с населением более 1 тыс. человек.

Как получить средства на благоустройство