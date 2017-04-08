Михаил Шаронов вновь избран президентом общественной организации «Волгоградский фермер» им.В.И.Штепо. Такое решение было принято на собрании общественной организации 6 апреля.

ВООО «Волгоградский ферме» им.В.И.Штепо — одна из старейших и самых авторитетных организаций аграриев в регионе. В этом году ей исполнилось 11 лет. К этому моменту объединение подошло со множеством достижений: так, с 2015 года количество членов организации выросло с 32 до 54 человек, причем в большинстве своем члены ВООО — это лучшие и старейшие аграрии региона.

Михаил Шаронов

Общественная организация, созданная в свое время в Калачевском районе области в память о выдающемся аграрии, дважды Герой труда В.И.Штепо, эту память достойно сохраняет и приумножает. Сегодня на долю ее членов приходится 350 тыс. га земли, 2000 га орошаемых территорий. За минувший год валовой сбор зерновых хозяйствами, входящими в общественную организацию, составил 0,7 млн тонн, подсолнечника — 0,2 млн. тонн.

С «Волгоградским фермером» связан целый ряд ежегодных мероприятий, которые определяют направление развития сельхозотрасли для всего региона.

Дни поля, когда -то начинавшиеся в рамках одного района, на сегодняшний день стали событиями, привлекающими сельхозпроизводителей и предприятия, производящие товары и услуги для сферы АПК, из десятков регионов России. День волгоградского фермера, традиционно отмечаемый в феврале, июльские Дни поля на полях ООО «Гришиных», осенний технический агрофорум в Волгограде — эти события с каждым годом приобретают все больший резонанс. За минувшие годы «Волгоградский фермер» провел для своих членов множество практических семинаров, научных конференций, выездных деловых встреч, в том числе зарубежных. В прошлом году члены клуба впервые представляли Волгоградскую область в клубе агрознатоков в Ростовской области.

Во многом основа долголетия и успеха деятельности объединения — это тесное сотрудничество с наукой, в первую очередь с Волгоградским аграрным университетом. Кроме того, и в составе членов ВООО сегодня — 5 кандидатов сельскохозяйственных наук.

Михаил Шаронов возглавлял до текущего дня ВООО «Волгоградский фермер» с 2015 года. Он является руководителем сельхохпредприятия «Русь» во Фроловском районе Волгоградской области.

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