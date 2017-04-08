08.04.2017   Разное   Лидия Ковалева   Нет комментариев

Михаил Шаронов вновь избран президентом общественной организации «Волгоградский фермер» им.В.И.Штепо

Михаил Шаронов

Михаил Шаронов вновь избран президентом общественной организации «Волгоградский фермер» им.В.И.Штепо. Такое решение было принято на собрании общественной организации 6 апреля.

ВООО «Волгоградский ферме» им.В.И.Штепо — одна из старейших и самых авторитетных организаций аграриев в регионе. В этом году ей исполнилось 11 лет. К этому моменту объединение подошло со множеством достижений: так, с 2015 года количество членов организации выросло с 32 до 54 человек, причем в большинстве своем члены ВООО — это лучшие и старейшие аграрии региона.

Михаил Шаронов

Общественная организация, созданная в свое время в Калачевском районе области в память о выдающемся аграрии, дважды Герой труда В.И.Штепо, эту память достойно сохраняет и приумножает. Сегодня на долю ее  членов приходится 350 тыс. га земли, 2000 га орошаемых территорий. За минувший год валовой сбор зерновых хозяйствами, входящими в общественную организацию, составил 0,7 млн тонн, подсолнечника — 0,2 млн. тонн.

С «Волгоградским фермером» связан целый ряд ежегодных мероприятий, которые определяют направление развития сельхозотрасли для всего региона.

Дни поля, когда -то начинавшиеся в рамках одного района, на сегодняшний день стали событиями, привлекающими сельхозпроизводителей и предприятия, производящие товары и услуги для сферы АПК, из десятков регионов России. День волгоградского фермера, традиционно отмечаемый в феврале, июльские Дни поля на полях ООО «Гришиных», осенний технический агрофорум в Волгограде — эти события с каждым годом приобретают все больший резонанс. За минувшие годы «Волгоградский фермер» провел для своих членов множество практических семинаров, научных конференций, выездных деловых встреч, в том числе зарубежных. В прошлом году члены клуба впервые представляли Волгоградскую область в клубе агрознатоков в Ростовской области.

Во многом основа долголетия и успеха деятельности объединения — это тесное сотрудничество с наукой, в первую очередь с Волгоградским аграрным университетом. Кроме того, и в составе членов ВООО сегодня — 5 кандидатов сельскохозяйственных наук.

Михаил Шаронов возглавлял до текущего дня ВООО «Волгоградский фермер» с 2015 года. Он является руководителем сельхохпредприятия «Русь» во Фроловском районе Волгоградской области.

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