Меры безопасности усилены в Волгограде в связи с терактом в Питере

После теракта в петербургском метро, произошедшем в минувший понедельник, в Волгограде максимально усилены меры безопасности. Сразу же все силовые ведомства региона были приведены в усиленный режим работы. В подземных станциях волгоградского метротрама ужесточены меры досмотра пассажиров.

Усилены меры безопасности

Сотрудники службы безопасности подземных станций обращают внимание к проносимым пассажирами вещам и досматривают рюкзаки и большие сумки.

Водителями и кондукторами электротранспорта осуществляется тщательная проверка салонов скоростных трамваев.

Кроме того, появились дополнительные наряды полиции со служебными собаками в подземных переходах Волгограда. В крупных торговых центрах города установлены рамки. Организовано патрулирование улиц и в местах повышенного скопления людей росгвардейцами и полицейскими. В автобусах посредством громкой связи объявляют о том, что сейчас необходимо обращать внимание на посторонние предметы в салоне и сообщать о них водителю. На дорогах региона сотрудники ГИБДД останавливают автовладельцев и вручают памятки с предупреждением о грозящей террористической угрозе и призывом к бдительности.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге между станциями метро «Сенная площадь» и «Политехнический институт» в одном из вагонов поезда произошел взрыв, унесший жизни 14 человек, еще 49 пострадали. Волгоградцы скорбят о жертвах трагедии в питерском метро вместе с жителями северной столицы. Все эти дни они продолжают нести цветы и свечи к стеле Ленинграда у подножия Мамаева Кургана.

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