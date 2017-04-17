Некоторые маршрутки в Волгограде все же продолжат работу. Напомним: с 15 апреля в городе должны были прекратить работу 87 маршрутов. Но сейчас ситуация обстоит так.

Некоторые маршрутки в Волгограде все же продолжат работу

Пока продолжают работать маршруты 260 (Кардиоцентр — Волжский), 160 (Тулака — Волжский), 110 (Городище — Тулака), 164 (Тулака — Краснослободск), 123 (Вокзал Волгограда-Волжский). Пока не упразднены 64а, 70а, 91а, 36, 3с,84,88,53, 31, 10а, 71,15, 57, 29с,50,5с. Некоторые из них будут обслуживать дополнительные улицы.

По свидетельствам волгоградцев, в первый день после отмены ряда маршрутов на улицах Волгограда коллапса не было, транспорт ходил полупустым. Автобусы курсировали регулярно, маршрутки тоже разряжали ситуацию. Однако эксперты прогнозируют городу сложную неделю в результате отмены многих маршрутов и недостаточного знакомства волгоградцев с новыми автобусными маршрутами.

Напомним: больше года волгоградцы выступали против отмены маршруток, акции протеста проводили водители. Итог таков, что сейчас дело о маршрутках рассматривает арбитражный суд региона, где между собой спорят УФАС и мэрия. Антиномонопольная служба выступает за сохранение маршруток, мэрия — против.

Но пока вопрос не решен, никто на линии не выйдет. Штраф за езду без разрешения составляет 5000 рублей для водителя, 30000 — для должностного лица и 300000 — для юридического.