Некоторые маршрутки в Волгограде все же продолжат работу
Некоторые маршрутки в Волгограде все же продолжат работу. Напомним: с 15 апреля в городе должны были прекратить работу 87 маршрутов. Но сейчас ситуация обстоит так.
Некоторые маршрутки в Волгограде все же продолжат работу
Пока продолжают работать маршруты 260 (Кардиоцентр — Волжский), 160 (Тулака — Волжский), 110 (Городище — Тулака), 164 (Тулака — Краснослободск), 123 (Вокзал Волгограда-Волжский). Пока не упразднены 64а, 70а, 91а, 36, 3с,84,88,53, 31, 10а, 71,15, 57, 29с,50,5с. Некоторые из них будут обслуживать дополнительные улицы.
По свидетельствам волгоградцев, в первый день после отмены ряда маршрутов на улицах Волгограда коллапса не было, транспорт ходил полупустым. Автобусы курсировали регулярно, маршрутки тоже разряжали ситуацию. Однако эксперты прогнозируют городу сложную неделю в результате отмены многих маршрутов и недостаточного знакомства волгоградцев с новыми автобусными маршрутами.
Напомним: больше года волгоградцы выступали против отмены маршруток, акции протеста проводили водители. Итог таков, что сейчас дело о маршрутках рассматривает арбитражный суд региона, где между собой спорят УФАС и мэрия. Антиномонопольная служба выступает за сохранение маршруток, мэрия — против.
Но пока вопрос не решен, никто на линии не выйдет. Штраф за езду без разрешения составляет 5000 рублей для водителя, 30000 — для должностного лица и 300000 — для юридического.
Жена рас казала сегодня утром в Кировском районе была жо……Все маршрутки ехали полные мимо авангарда.Автобусы останавливались,открывали двери и люди видели стену у кромки дверей.Не кто не мог уехать.Яндекс такси упала в ноги всем выходным водителям.Такси были самым востребованным транспортом. И не одна газета об этом не написала.все прям в цветах.Интересно народ у нас реально настолько у нас забит что и далее будет мучиться?Или все же это красная черта за которую перейти нельзя.Слава Богу я на машине.
Глупая упертость властьпридержащих в очередной раз продемонстрирована в решении любым путем «зачистить» город для отмывания БАБЛА!!! Как обычно под лозунгом заботы о населении. Нет никакой альтернативы. Никто не готов к диалогу с людьми. И это только начало.
Какими надо быть негодяями,чтобы так ненавидеть волгоградцев и подкинуть им такую свинью?Теперь летом в жару в забитых автобусах люди будут умирать от удушья(кондиционеры не справятся) добираясь на работу где платят нищенскую зарплату,а старики будут умирать по дороге к остановкам,до которых надо будет пилить километрами.Понятно,что народ нельзя возить на старых и убитых газелях,но почему было нельзя оставить хотя бы маршрутчиков с новыми вместительными машинами?
Ничего не меняется в этой жизни! как всегда трудящиеся ОЧЕНЬ просили! и по их просьбе им продлили удовольствие толкаться в душном общественном транспорте, а главная задача — отобрать деньги у населения, т.к. многим приходится делать пересадки, а это значит опять-же населению ОЧЕНЬ хорошо, и мы все ОЧЕНЬ рады, что теперь поездка на работу обходится в 2 раза дороже, при пятидневке в среднем 21 раб день — поездка на маршрутке обходилась мне 840 рублей, теперь с пересадкой на двух трамваях 1890 рублей! Это в нашем-то городе Волгограде — где зарплаты нищенские!!!
Предлагаю чиновникам отказаться хоть на недельку от своих авто! и с народом поштурмовать и потолкаться в Ваших прекрасных автобусах!Таких комфортабельных!!!
Может потом поймёте про что пишу!!!
Ничего не меняется в этой жизни! как всегда трудящиеся ОЧЕНЬ просили! и по их просьбе им продлили удовольствие толкаться в душном общественном транспорте, а главная задача — отобрать деньги у населения, т.к. многим приходится делать пересадки, а это значит опять-же населению ОЧЕНЬ хорошо, и мы все ОЧЕНЬ рады, что теперь поездка на работу обходится в 2 раза дороже, при пятидневке в среднем 21 раб день — поездка на маршрутке обходилась мне 840 рублей, теперь с пересадкой на двух трамваях 1890 рублей! Это в нашем-то городе Волгограде — где зарплаты нищенские!!!
Предлагаю чиновникам отказаться хоть на недельку от своих авто! и с народом поштурмовать и потолкаться в Ваших прекрасных автобусах!Таких комфортабельных!!!
Может потом поймёте про что пишу!!!
Я и очень много таких как я за сохранение маршруток. Пусть кто принял такое решение также перейдут с личных и служебных авто на автобусы и ощутят «прелесть» своего решения.