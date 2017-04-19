Какие маршрутки отменили в Волгограде и какие оставили
Какие маршрутки отменили в Волгограде и какие оставили? Этот вопрос волнует сейчас многих волгоградцев, пользующихся общественным транспортом. Отмена ряда маршрутов с 16 апреля привела к трудностям в передвижении по огромному городу, к тому же многие ТС изменили пункты следования. Ниже приводим список упраздненных маршруток и тех, что еще действуют.
Какие маршрутки сохранили в Волгограде
№64а, обслуживающий микрорайон Родниковая долина; №91а — возит жителей Красноармейского в центр города; №70а, следует от проспекта Столетова до оптовой базы в Дзержинском районе через Шоссе Авиаторов; маршрут №84, соединяющий Спартановку и ж/д больницу, по просьбам волгоградцев, будет ходить через ул. Пинскую и Ейскую в Ворошиловском; №88 оставили для жителей поселка Максима Горького; №53 теперь будет ходить от Вишневой балки через 39-ю Гвардейскую до пл. Возрождения.
Какие маршрутки отменили в Волгограде
№1с (Пионерский лагерь – Вишневая балка)
№2с (ВолгоГРЭС — ул. Штеменко)
№7а (Микрохирургия глаза — Тулака)
№8а (ул. Мясникова — пр-т Металлургов)
№9а (Больничный комплекс — ТЦ «Акварель»)
№10 (Кардиоцентр — Поликлиника № 18)
№11 (Рынок ТЗР — Тулака)
№6к (ул. Космонавтов — Аэропорт)
№15а (ТРЦ «Акварель» — Кладбище)
№15с (ВолгоГРЭС — ул. Титова)
№27а (Больница №7 — ул. Танеева)
№27э (к-тр «Юбилейный» – ТЦ «Лента»)
№29 (ТРЦ «Акварель» — ТК «Строймолл»)
№49 (Жилгородок — пл. Дзержинского, шк. №3)
№80а (к-тр «Юбилейный» — Аэропорт)
№90а (к-тр «Юбилейный» — ТК «КомсоМолл»)
№96 (Угол парка – ВгТЗ)
№100 (Речпорт — ул. Космонавтов)
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