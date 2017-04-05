05.04.2017   Разное   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Листовки о террористической угрозе вручают водителям на дорогах Волгоградской области

Листовки о террористической угрозе вручают водителям на дорогах Волгоградской области . Сотрудники ГИБДД останавливают автовладельцев и вручают им листовки с предупреждением быть внимательными и бдительными.

Листовки о террористической угрозе

В листовках содержится следующий текст: «Террористы могут устанавливать взрывные устройства в самых неожиданных местах: на дорогах, в жилых домах, на транспорте, в общественных местах, припаркованных автомобилях».

О подозрительных людях, машинах или сумках сотрудники полтции призывают незамедлительно сообщать в органы МВД.

Фото из открытых источников.

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