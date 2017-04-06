В воскресенье, 9 апреля волгоградские коммунисты организуют акцию протеста. Сталинградский областной комитет КПРФ будет выступать против роста цен и тарифов на ЖКХ, против ликвидации маршрутных такси и против Социального кодекса Волгоградской области.

— Обком приглашает принять участие в акции всех желающих, — сообщила ИНТЕРу пресс-секретарь Сталинградского обкома КПРФ Юлия Соловьева.

Митинг начнется в 16.00 у здания театра «Царицынская опера», расположенного по адресу: проспект имени Ленина, 97.