06.04.2017   Политика, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

Волгоградские коммунисты организуют акцию протеста

В воскресенье, 9 апреля волгоградские коммунисты организуют акцию протеста. Сталинградский областной комитет КПРФ будет выступать против роста цен и тарифов на ЖКХ, против ликвидации маршрутных такси и против Социального кодекса Волгоградской области.

— Обком приглашает принять участие в акции всех желающих, — сообщила ИНТЕРу пресс-секретарь Сталинградского обкома КПРФ Юлия Соловьева.

Митинг начнется в 16.00 у здания театра «Царицынская опера», расположенного по адресу: проспект имени Ленина, 97.

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