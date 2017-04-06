Каждому дачному домику – техплан

Зарегистрировать права на строения, расположенные на дачном или садовом участке можно только при наличии техплана. Напомним, что прежде садовый домик можно было оформить по декларации, которую владельцы недвижимости заполняли собственноручно.

– Теперь вместо декларации об объекте понадобится техплан здания, – уточнил ИНТЕРу руководитель пресс-службы управления Росреестра по Волгоградской области Евгений Ковалев. – Для его изготовления необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведет обмеры постройки, определит его точные координаты с привязкой объекта к земельному участку и составит технический план.

При обращении к кадастровому инженеру следует обратить внимание на то, что с 1 декабря 2016 года все кадастровые инженеры обязаны состоять в одной из саморегулируемых организаций, которые контролируют их профессиональную деятельность.

Узнать информацию о действующих кадастровых инженерах на территории Российской Федерации, в том числе Волгоградской области, можно на портале Росреестра через сервис «Реестр кадастровых инженеров», с помощью которого можно получить информацию обо всех кадастровых инженерах, имеющих актуальный квалификационный аттестат.

Поиск возможен как по личным данным кадастрового инженера, так и по данным квалификационного аттестата. Услуга предоставляется заявителю бесплатно в режиме реального времени.