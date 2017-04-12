Карта зон доступного отдыха будет создана в России для маломобильных граждан

Карта зон доступного отдыха отечественных курортов будет создана в России для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, они получат возможность заранее спланировать свой отдых и выбрать наиболее подходящий курорт.

Карта зон доступного отдыха

Как сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, создание такой карты поможет избежать россиянам с ограниченными возможностями проблем, которые возникают, чаще всего, из-за отдаленности пляжа и отсутствия низкопольного транспорта.

Все эти моменты, имея перед глазами такую карту, созданную в виде каталога, можно будет оценить еще до выезда на отдых.

Появится она в национальном туристическом портале проекте агентства www.russia.travel.

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