Карта зон доступного отдыха будет создана в России для маломобильных граждан
Карта зон доступного отдыха отечественных курортов будет создана в России для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, они получат возможность заранее спланировать свой отдых и выбрать наиболее подходящий курорт.
Карта зон доступного отдыха
Как сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, создание такой карты поможет избежать россиянам с ограниченными возможностями проблем, которые возникают, чаще всего, из-за отдаленности пляжа и отсутствия низкопольного транспорта.
Все эти моменты, имея перед глазами такую карту, созданную в виде каталога, можно будет оценить еще до выезда на отдых.
Появится она в национальном туристическом портале проекте агентства www.russia.travel.
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