Как бы вы оценили итоги трех лет работы команды губернатора в Волгоградской области? Этот вопрос ИНТЕР задал известным в регионе политологам, политикам и общественным деятелям. Повод очевидный: 2 апреля исполнилось три года, как Андрей Бочаров начал исполнять обязанности губернатора Волгоградской области. Вот какие ответы прозвучали.

Инна Прихожан, президент Института гражданского общества:

— Три года — это цифра мистическая. Если какой-либо процесс длится три года, то к началу вернуться уже невозможно. Как пример, ситуация на Донбассе. Данный конфликт продолжается тоже три года, и сейчас повернуть события вспять уже невозможно, нужно разрешать проблемы, исходя из ситуации сложившейся на данный момент.

Конечно, Андрей Бочаров принял регион в плачевном состоянии. В первую очередь критически плохо обстояли дела с самими властными институтами. Их до этого разваливали в течение предыдущих четырех лет. Кроме того, в экономике происходил процесс так называемого нарастающего падения. Рабочих мест становилось все меньше, молодежь уезжала, работоспособное население среднего возраста пыталось как-то выживать. Причем ресурсы для выживания они брали за пределами области, потому что внутри региона таких ресурсов уже не осталось.

Что можно сказать по прошествии трех лет?

Наш теперешний губернатор — человек живой, может быть, даже слишком живой на фоне своих предшественников. Он, конечно, подавал большие надежды. На выборах, через которые прошел Андрей Бочаров, его поддержали почти 90% жителей. Это еще раз подтвердило, что наш народ верит в чудо. Чудеса случаются, но не так часто. И положение дел в Волгоградской области на сегодняшний день не попадает под это определение.

За что в первую очередь взялся Андрей Бочаров? Он сконцентрировал внимание на крупных проектах: финансировании ремонта дорог, строительстве стадиона. Но по прошествии трех лет, только что-то начинает сдвигаться по этим точечным проектам.

Если же говорить, о том, что сделать так и не удалось, здесь бы я в первую очередь назвала отток молодежи. Рабочих мест мало, при том, что образование у волгоградцев в целом неплохое.

Еще один больной вопрос — это уровень руководящих кадров. Ручное антикризисное управление — на сегодняшний день отыгранный вариант. Сейчас время стратегического правления и грамотных специалистов.

Кроме того, в реалиях сегодняшнего дня необходимо вести постоянный диалог с населением.

А у нас даже нормальные идеи и дела осуществляются на негативном фоне. Например, изменение транспортной схемы в Волгограде идет через сплошные конфликты. Возможно, такие изменения и станут благом для города, но чтобы это объяснить, надо организовывать общение по-другому.

Будем надеяться, что основные успехи впереди. Хотелось бы, чтобы многие вопросы решались быстрее и умнее, и во власти было больше людей, думающих о благе региона.

Михаил Таранцов, депутат от КПРФ Волгоградской областной думы:

— Вы правы, отмечая тот факт, что Андрей Бочаров перешагнул трехлетний рубеж, его предшественники и два года с трудом вытягивали.

Что сказать? Надежды на этого человека были большие. К сожалению, на мой взгляд, многие из них не оправдались. Когда говоришь с чиновниками, людьми, представляющими команду губернатора, они в качестве достижения называют объем работ по ремонту дорог в Волгограде и области. Да, ведется ремонт и городских магистралей, и федеральных трасс. Но я считаю, что Андрею Бочарову не удалось переломить негативную тенденцию, когда качество таких работ оставляет желать лучшего.

Следующий момент: недостаточное внимание уделяется реальному сектору экономики.

Так, не удалось сохранить «Химпром». Также говорилось о больших инвестициях, которые будут направлены на развитие Волгоградского тракторного завода. Но и этот промышленный гигант продолжает оставаться на грани закрытия. А если не будет развиваться реальный сектор, значит, не будут расти поступления в бюджет, не будут увеличиваться социальные выплаты. Так и не появится активов, за счет которых можно развивать регион, а мы будем все больше и больше скатываться в долговую яму.

Также я считаю неправильным, что глава региона не отчитывается перед областной думой и практически не ведет приемы граждан. Но без этого невозможно слушать и слышать людей.

Александр Стризое, доктор философских наук, завкафедрой социологии ВолГУ:

— Андрей Бочаров, когда возглавил Волгоградскую область, оказался в достаточно непростой ситуации. Дело в том, что региональные элиты не были мобилизованы на решение проблем. А сложности, стоит отметить, копились десятилетиями. Ему пришлось опираться в первую очередь на поддержку из федерального центра, и на доверие обычных граждан.

Что удалось сделать за прошедший период? Была сформирована команда, которая способна работать в режиме ручного управления. Но процесс работы с кадрами продолжается. Также было налажено взаимопонимание с аграрными элитами. Причем речь идет не только о крупных сельхозпроизводителях, но и об обычных людях, проживающих в сельской местности. У нас стартовала программа развития сельхозтерриторий, это говорит о том, что создаются условия для комфорта и удобства селян. Обеспечена позитивная динамика в росте реального сектора: на днях прошла информация, что вновь начинает работать Волгоградский алюминиевый завод.

Все вышеперечисленное можно отнести в актив губернатору. Если же говорить о недоработках, то здесь я бы в первую очередь назвал борьбу с коррупцией. Андрей Бочаров уделяет много внимания этой проблеме, но волгоградские чиновники трудятся крайне неэффективно. Сложностей много, но начинать надо именно с антикоррупционной работы, чтобы население почувствовало улучшение в жизни.

Светлана Казаченок, член Общественной палаты РФ от Волгоградской области:

— На мой взгляд, жизнь в Волгограде и области стала более комфортной.

Сейчас реализуется большая программа по благоустройству дворов. И, что немаловажно, в этой работе принимают участие и сами жители. Ведется масштабный ремонт дорог. Да, сделано далеко не все, но вы вспомните, как обстояли дела всего несколько лет назад. Сейчас хотя бы основные магистрали города приведены в относительный порядок. И ведь ремонтируют дороги не только в областном центре, но и по всему региону.

Хочу отметить, что большое внимание уделяется взаимодействию с общественностью. Я работала в Волгоградской общественной палате первого созыва, работаю сейчас. Хочу сказать, это небо и земля. Сейчас мы приглашаем на встречи чиновников, и никто ни разу не отказался прийти, не оставил без внимания неудобные вопросы.

Следующий момент. Региональная общественная палата сейчас оценивает законы, постановления которые принимает облдума, дает по ним свое заключение. Кроме того, по инициативе губернатора мы анализируем госзакупки. Недавно по нашей рекомендации было принято решение снизить стоимость закупаемых автомобилей на 500 тыс. руб.

Если же говорить о недоработках, то в Волгограде много запущенных проблем. И наш город не станет лучшим по взмаху волшебной палочки. Предыдущие главы региона уходили, потому что у них не было цели поднять жизнь региона на другой уровень. У Андрея Бочарова, на мой взгляд, такая цель есть.

Из имеющихся серьезных проблем я бы отметила сферу ЖКХ. Но ведь она застарелая, начала назревать еще в советское время. И мгновенно ее не решишь.

Остается проблема дорог. Много сложностей в медицине, в сфере дополнительного образования, досуга детей. Но и здесь наметились положительные сдвиги.

Елена Щербатая, председатель президиума Комитета по защите гражданских прав:

— Как представитель некоммерческой организации могу сказать, что за эти годы у нас свершилось грандиозное событие. По инициативе губернатора был принят региональный закон № 123 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно». Это позволяет оформить право собственности на жилье по сроку давности.

На самом деле ранее существовала огромная проблема: 70% жителей частного сектора Волгограда не могли оформить жилье в собственность в течение десятилетий. Это касается домов довоенной, военной постройки, ведь все документы были уничтожены во время масштабных военных действий, которые разворачивались на этой территории. Сейчас у них появилась возможность узаконить свое недвижимое имущество.

Также большой плюс, на мой взгляд, что в нашем регионе существует областная программа по развитию некоммерческого сектора.

В целом могу отметить что Андрей Бочаров не просто говорит, но действительно осуществляет большую реальную работу.

Если же говорить о каких-то недостатках его деятельности, то многие люди отмечают, что губернатор не ведет прием граждан. Это вызывает недопонимание с их стороны. Не знаю, связано это или нет, но и на более низшем уровне представители власти зачастую не слышат население. Как следствие, возникает недовольство там, где все можно было бы разрешить диалогом. Необходимо прислушиваться к тому, что происходит в городе.

Также сейчас у нас стартовал год Экологии. Немалые средства планируется пустить на новые проекты, хотя иногда надо просто организовать масштабную уборку.

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