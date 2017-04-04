Дело кота Акима: волгоградцы написали заявление на ветеринара в полицию

Хозяева пушистого питомца написали заявление на ветеринара в полицию. Теперь пятимесячный кот по кличке Аким вполне может стать фигурантом уголовного дела. Правда, не обвиняемым, а потерпевшим. Именно эта особь абиссинской породы оказалась в центре внимания конфликта, в котором теперь придется разбираться правоохранительным органам г. Волжского. Помимо этого, хозяева четвероного любимца написали заявление в аппарат волгоградского уполномоченного по правам человека.

Дело кота Акима

Волжанин Кирилл С. обратился в государственные органы с претензиями к индивидуальному предпринимателю Елене С., которая, как он считает, не смогла оказать действенную медицинскую помощь его домашнему питомцу, при этом взяв за услуги «круглую сумму».

А драматические события развивались в одну из мартовских ночей текущего года. К самой полночи кот почувствовал себя плохо, в связи с чем его домашние забили тревогу. Найдя в интернете круглосуточную ветеринарную клинику, по телефону договорились о вызове специалиста на дом за 500 рублей с доплатой еще 500 за осмотр животного.

К двум часам ночи прибыл «животный лекарь» Елена С.. После замера температуры, забора крови женщина сделала котику около десятка инъекций. Далее настоятельно посоветовала направить Акима в стационар круглосуточной клиники для дальнейшего лечения. За госпитализацию прихворнувшего кота ветеринар предложила выложить… 15 тысяч рублей.

Лечиться будем?

От услышанного тарифа хозяева животного сами стали нуждаться в медицинской помощи, во всяком случае, в психологической поддержке точно. На предложение предъявить «мандат», т.е. лицензию, подтверждающую квалификацию ветеринара, прейскурант цен на предлагаемые услуги, предпринимательница предложила лишь подписать договор об оказании ветеринарных услуг.

Этот документ был написан мелким шрифтом и с орфографическими ошибками. Будучи в эмоциональном расстройстве от состояния здоровья кота, его владельцы были вынуждены подписать договор и расстаться с затребованной суммой.

Затем за свой счет Кирилл доставил Акима в ветеринарную клинику, где, обследовав животного, с хозяина взыскали еще за каждую инъекцию по 150 целковых. После, оставив кота «на больничной койке», сотрудница стационара ушла досыпать домой, закрыв заведение, что опять повергло в шок владельцев животного.

Доктор вне закона?

Оставшийся остаток ночи прошел в телефонных разбирательствах. В итоге к 10-ти утра невыспавшиеся, «обобранные» и возмущенные хозяева Акима забрали из «необитаемого стационара» «почти погубленное животное». «Переместив Акима в централизованную ветеринарную клинику, мы поинтересовались о лице, проводившем ночные бестолковые и дорогие манипуляции, — делится Кирилл С. – В итоге выяснили, что мы не первые оказались в подобной ситуации, поэтому обратились в правоохранительные органы с заявлением дать оценку действиям такого ветеринара».

Как пояснили юристы-правозащитники, если в результате проверки деятельности данного специалиста будет выяснено, что у Елены С. отсутствовала лицензия на осуществление подобной работы, то ей может быть вменена вина о незаконном предпринимательстве с соответствующими уголовно-наказуемыми последствиями.

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