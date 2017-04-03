Журналиста ИНТЕРа Галину Гунькину наградили на форуме ОНФ в Санкт-Петербурге

Журналиста ИНТЕРа Галину Гунькину ( на фото справа) наградили на форуме ОНФ в Санкт-Петербурге. Галина вошла в число лучших журналистов страны, которые были отмечены в рамках конкурса ОНФ «Правда и справедливость». Галину наградили за цикл статей в защиту молодой волжанки, пострадавшей от врачебной ошибки.

Поздравляем и наших коллег-волгоградцев, также отмеченных в рамках конкурса — журналистов ИА «Высота 102», «Российской газеты», сайта «ВолгаПромЭксперт», «Московский комсомолец». В дни медиафорума, в рамках которого награждали лучших, в Санкт-Петербурге произошли трагические события — террористический акт в метро.

Фото сайта Волгоградской областной думы http://volgoduma.ru